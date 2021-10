Brechtorf

Tamara Behrens, Betreiberin der Reisewelt Behrens, hat gewonnen. Sie gehört zu den fünf ausgezeichneten Newcomern des Wettbewerbs „Top unter 30“ des Touristik-Fachmagazins FVW. Wertgeschätzt wurde damit ihr Social-Media-Engagement, um in auch für die Tourismus-Branche dürren, trüben Corona-Zeiten Positives zu zeigen – mit ihrem Blog „Fernweh-Freitag“.

Mitten in die Storno- und Umbuchungswelle 2020 hinein startete die (mittlerweile) 30-jährige gebürtige Bromerin, die vorher schon beruflich auf diversen Media-Kanälen aktiv unterwegs war, den Blog. Immer wieder freitags postete sie Facts und Fotos von Urlaubs-Destinationen, die gut und gerne Fernweh aufkommen lassen konnten: „Aber nur von Orten, wo ich selber auch schon war.“ Die veröffentlichten Bilder stammten aus dem privaten Fundus der Reiseverkehrskauffrau.

Tamara Behrens hat schon 50 Länder bereist

Der ist glücklicherweise groß, Tamara Behrens hat schon an die 50 Länder bereist und dabei viel gesehen und erlebt. Auch weil „all inklusiv“ nicht so ihr Ding ist: „Ich möchte was sehen von der Welt.“ Wo sie schon war, aber nochmal hin wollen würde, wäre Neuseeland. Wo sie noch nie war, aber unbedingt noch hin will, sind die Malediven.

Zum Wettbewerb kam Behrens wie die bekannte Jungfrau zum Kinde: „Ein Kollege hat mich da vorgeschlagen.“ Zuerst bekam sie Nachricht, dass sie unter den Top 30 unter einer großen Anzahl von Teilnehmern war. Dann kam eine Fachjury ins Spiel – und Mitte September erfuhr sie, dass sie zu den besten fünf gewählt wurde: „Als einziges Reisebüro. Die anderen waren Veranstalter oder Start-Ups.“

Mit 23 das eigene Reisebüro aufgemacht

Seit sechseinhalb Jahren selbständig: Tamara Behrens. Quelle: Jörg Rohlfs

Nach der Ausbildung in einem TUI-Büro in Braunschweig und einem Jahr als Reiseberaterin auf Kreuzfahrtschiffen eröffnete die Geehrte im Alter von 23 Jahren ihr eigenes Reisebüro, die „Reisewelt Behrens“. Und zwar im elterlichen Autohaus in Brechtorf an der Vorsfelder Straße, der „Autowelt Behrens“: „Es bot sich an, sonst hätte ich mich auch nicht selbständig gemacht.“ Die Unabhängigkeit von Mietzahlungen für Büroräume gab den nötigen Rückhalt.

„Ich brauche den Kontakt zu Menschen“

„Ich mach das alles allein, hier gibt’s nur mich“, lacht die Reise-Expertin, die ihren Job „mit Herzblut, Leidenschaft und Spaß“ erledigt. Sie bedient sich dabei allen gängigen aktuellen Kommunikations-Plattformen, möchte die Präsenz-Beratung – von Mensch zu Mensch so zu sagen – aber auf keinen Fall missen: „Ich brauche den echten Kontakt.“ Ansonsten wüssten ihre Kunden aber, „dass ich für sie immer erreichbar bin“. Wenn’s unaufschiebbar ist, auch am ansonsten freien Wochenende.

„In Deutschland ist es am verrücktesten“

Auch dank der eigenen Herumreiserei – in diesem Jahr war sie schon in Griechenland, Schweden und auf den Kanaren – weiß Tamara Behrens, dass, was Regeln betrifft, „jeder anders mit Corona umgeht. Aber in Deutschland ist es am verrücktesten“. Der Wust an Vorschriften „hält mehr auf, als die ganze Beratung und Planung einer Reise“.

Die Beratung kostet nichts extra

Die mediale Aufmerksamkeit infolge der FVW-Ehrung – es gab eine Urkunde – will die lebensfrohe junge Frau nutzen, um „vor allem jungen Leuten klar zu machen, dass es nix extra kostet, wenn man im Reisebüro bucht“. Aber man erspare sich Stunden langes Suchen im Netz und vermeide Sackgassen, weil „das Internet nämlich hat keine Ahnung“. Auch wenn sie das sagt, lachen mindestens die Augen von Tamara Behrens. Mehr sieht man nicht, wegen der Maskenpflicht.

Von Jörg Rohlfs