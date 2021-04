Brechtorf

Die Feuerwehr ist umgezogen. Vom bisherigen Standort in der Schlesierstraße in ihr neues Domizil am Forstweg. Allerdings noch nicht mit Sack und Pack, sondern erstmal nur mit dem Nötigen: Fahrzeugen und Bekleidung. „Damit wir von dort aus Einsätze fahren können“, erklärt Ortsbrandmeister Olaf Thurow.

Noch ist im neuen Feuerwehrhaus – dessen Grundstein vor 13 Monaten gelegt wurde und für das die Kameraden zahllose Stunden Eigenleistungen erbracht haben – nicht alles fertig. Die „Schmutzarbeiten“ seien jedoch erledigt: „Es stehen nur noch Restarbeiten an im Bereich Elektrik und Sanitär.“ Die würden laut Thurow in den nächsten zwei Wochen erledigt werden. Für Einsätze sei technisch sei alles i.O. Deshalb habe jetzt auch der Umzug stattgefunden, der eigentlich schon Ende vergangenen Jahres angepeilt war.

Bisheriges Fahrzeug geht an die Löschgruppe Zicherie

Auch das „neue“, zehn Jahre alte Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) der Brechtorfer Feuerwehr – das von der Bergfelder Wehr übernommen wurde, die ein wirklich neues bekam – wurde von den Kameraden in den vergangenen Wochen umgerüstet und an den Bedarf angepasst. Wegen Corona in Kleinstgruppen unter Beachtung einer Zeitschiene. Benötigte Teile vom bisherigen, kleineren, 14 Jahre alten TSF, das an die Löschgruppe Zicherie der Bromer Wehr weiter gereicht wird, wurden an dem aktuellen montiert.

Ins alte Feuerwehrhaus in der Schlesierstraße, das schon seit längerem keiner geltenden Norm mehr entspricht und deshalb (eigentlich) auch schon seit längerem nicht mehr genutzt werden durfte, passt das neue Löschfahrzeug nicht mehr hinein. Es stand daher übergangsweise in einer Fahrzeughalle und konnte jetzt endlich im Neubau am Forstweg untergebracht werden. „Mal etwas positives in Zeiten wie diesen“, sagt Thurow.

Als nächstes werde man nun für die potenziellen Fahrer in den Reihen der Aktiven mit den Einführungsfahrten mit dem neuen Fahrzeug so bald als möglich beginnen. Immerhin erfolgt der Umstieg von einem 4,6- auf einen 7,5-Tonner: „Der fährt anders und bremst anders.“ Nach Ostern soll dann die Arbeit – in Kleinstgruppen – in den Räumlichkeiten im Schlesierweg weitergehen: „Aussortieren“ lautet dabei die Devise.

Liegenschaft an die Samtgemeinde zurück geben

Schlesierstraße: Die Liegenschaft wird von der Feuerwehr geräumt. Quelle: Sebastian Preuß (Archiv)

„Innerhalb der vergangenen Jahrzehnten hat sich einiges angesammelt“, weiß der Ortsbrandmeister. Was noch gebraucht wird, unter anderem für die Kinder- und die Jugendfeuerwehr, werde in den Forstweg umziehen, alles andere geht weg. Ziel ist es, die Liegenschaft vor den Sommerferien besenrein zu bekommen, um sie dann offiziell an die Samtgemeinde zurück zu geben, wie Olaf Thurow ankündigt.

Weitere Nutzung noch nicht geklärt

Aller Voraussicht nach werde die wiederum, wenn sie selbst keine Verwendung dafür hat, das alte Feuerwehrhaus an die Gemeinde Rühen weiter geben. Was diese dann mit der Immobilie macht, „vermieten, verkaufen oder was auch immer“, sei noch offen.

Von Jörg Rohlfs