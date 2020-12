Brechtorf

Eigentlich wollten die Kameraden der Ortswehr ihre Weihnachtsfeier schon am Forstweg feiern: „Aber wir werden wegen Corona nirgendwo feiern“, sagt Ortsbrandmeister Olaf Thurow – und hofft, dass zumindest das mit dem Umzug ins neue Feuerwehrhaus noch vorm Jahreswechsel klappt, „wenn auch nicht mit Teller und Tasse“.

Ob es wirklich so kommt, hänge allerdings von den Gewerken ab, die am Forstweg noch tätig sind. Aktuell würden gerade Strom und Wasser sowie die Wärmepumpe der Heizung im Hausanschlussraum „verkabelt und verrohrt“, wie Thurow berichtet. Das Vorhandensein von Licht, Wasser und Wärme sei zumindest die Voraussetzung dafür, dass die Feuerwehr ihre „beiden Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände“ zwischen den Jahren ins neue Domizil verbringt.

Arbeiten werden im Januar weiter gehen

Fünf Jahre ist es her, dass der Samtgemeinderat sich für den Forstweg als Standort fürs Feuerwehrhaus entschieden hat: „Nach so vielen Jahren Planung, einer Grundsteinlegung, bei der wir fast weg geschwommen sind, und einem Corona-Richtfest mit fünf Leuten wäre es einfach schön, das Umzugsdatum 2020 noch halten zu können“, so Thurow, der gleichzeitig davon ausgeht, dass die restlichen Arbeiten am und im neuen Haus noch bis Ende Januar in Anspruch nehmen werden.

Die Mitglieder der Feuerwehr hätten in den vergangenen neun Monaten alles dafür getan, dass der Bau nicht in Verzug gerät: „Wir haben viele Eigenleistung erbracht und, wo es ging, versucht den Firmen zu helfen, wenn Not am Mann war.“ Beispielsweise beim Einbau der Absauganlage mit dem Aufbau eines Gerüstes oder vor dem Gießen der Bodenplatte spontan mit „einer Abendaktion“ zwecks Tieferlegung der Erdungskabel.

Jüngster Arbeitseinsatz: Streichen der Fahrzeughalle

Der jüngste Arbeitseinsatz sei am vergangenen Samstag beendet worden: „Die Fahrzeughalle wurde gestrichen, damit die Deckenheizkörper angebracht werden können.“ Wegen Corona hätten immer nur zwei Leute gleichzeitig gearbeitet und seien nach einer Stunde, „wenn die Arme lang geworden waren“, von einem neuen Duo abgelöst worden, so Olaf Thurow, der gerne so schnell wie möglich umziehen würde, aber andererseits betont, dass es „keine Katastrophe“ wäre, wenn es nicht so kommt.

Ortsansässige Firma an Nachnutzung interessiert

Für Nachnutzung interessant: Das Feuerwehrhaus in der Schlesierstraße. Quelle: Sebastian Preuß

Auch mit Blick auf die offizielle Anfrage einer ortsansässigen Firma, das bisherige Feuerwehrhaus nach dem Auszug der Wehr weiter zu nutzen, wenn die Gegebenheiten passen, gibt es laut Ortsbrandmeister „keinen zeitlichen Druck“. Auch was die Einsatzfähigkeit der Brechtorfer Feuerwehr betrifft, sieht dieser bei einem Umzug, der in Etappen vollzogen wird, keine Probleme: „Ersatzschläuche kann man bei Bedarf noch mal aus dem alten Haus holen.“

Mobiliar und Schwerlastregale kommen noch

Und was die Einsatzkleidung betrifft, so hätten viele der Kameraden diese seit Corona dank einer Sonderreglung im eigenen Auto, um Kontakte zu reduzieren. Geliefert sind die neuen Stahlspinde allerdings schon. Eigentlich auch noch in diesem Jahr im Forstweg ankommen soll das neue Mobiliar für den Unterrichtsraum sowie Schwerlastregale für den Lagerraum.

Bei dem in den 1960-er-Jahren errichtete und in den 1980-er-Jahren umgebaute Gerätehaus in der Schlesierstraße sei „über die Jahrzehnte einiges angefallen, was sortiert und entsorgt werden muss“, kündigt Thurow weitere Arbeit für die Mitglieder der Feuerwehr an.

