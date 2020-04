Arbeiten am Brechtorfer Feuerwehrhaus gehen zügig voran

Brechtorf

Vor knapp zwei Monaten erfolgte die Grundsteinlegung für das neue Feuerwehrhaus. Seitdem hat sich allerhand getan auf der Baustelle am Forstweg, das neue Domizil der rund 40 Kameraden der Brechtorfer Wehr und ihr Equipment wächst und gedeiht – ein Richtfest, das eigentlich anstünde, wird es aber wegen Corona nicht geben.

„Aus Vernunftsgründen. Mit Feiern geht die Samtgemeinde derzeit etwas zurückhaltender um“, wie Andrea Tietge betont, die als Leiterin des Fachbereichs Bau das Projekt verwaltungsseitig begleitet. Dabei stehen die tragenden Wände aus Hochlochziegeln bereits seit einiger Zeit, ebenso wie der nicht ausbaubare (Sattel-)Dachstuhl aus Nagelplattenbindern. Und weil es kein Richtfest gab, wurden kurzerhand auch schon die Latten für die Dacheindeckung mit Ziegel aufgenagelt.

Weihnachtsfeier im neuen Domizil

Am Bau im Einsatz sind sowohl niedersächsische und sachsen-anhaltinische Firmen aus der näheren Umgebung als auch Betriebe aus anderen Bundesländern. Wenn das Dach des neuen Feuerwehrhauses gedeckt ist, der Rohbau also fertiggestellt sei, würde dieser durch den Einbau von Fenstern und Türen verschlossen. „Die entsprechenden Aufträge sind schon vergeben“, kann Tietge berichten. Zum Teil ausgeschrieben sind auch bereits einige Gewerke des Innenausbaus. Der soll zügig beginnen, sobald der Rohbau dicht ist, damit die Absicht in die Tat umgesetzt werden könne, „dass die Weihnachtsfeier der Feuerwehr schon im neuen Haus stattfindet“.

Das Feuerwehrhaus wird voraussichtlich mit rund 1,1 Millionen Euro zu Buche schlagen und eine Grundfläche von genau 593 Quadratmetern aufweisen für die Wehr mit Grundausstattung, wie sie die Brechtorfer ist. In den zwei Fahrzeughallen, die es vorhalten wird, sollen das Einsatzfahrzeug sowie das Universalboot zur Wasserrettung untergebracht werden. Vorhalten wird das Gebäude außerdem einen so genannten Schulungsraum, einen Kinder- und Jugendraum, das Büro des Ortsbrandmeisters sowie Umkleide- und Sanitärräume für Männer und Frauen. „Angeschlossen an die Fahrzeughalle ist ein Dekontaminationsbereich mit Stiefelwäsche“, so die Bauamtsleiterin.

Sie ist guter Hoffnung, dass alle avisierten Bautermine eingehalten werden können, „wenn die Arbeiten normal weiter laufen und das Wetter weiterhin mitspielt“. Bislang schränke Corona den Fortgang nur begrenzt ein, etwa wenn in Firmen wegen Kinderbetreuung in den Familien zeitweilig weniger Kräfte zur Verfügung stünden. Möglich sei natürlich, dass es als Folge der Pandemie noch zu Problemen in der Materialbeschaffung komme.

Wegen Corona: Investitionspläne neu bewerten Das Rahmenkonzept des Feuerwehrbedarfsplans, in dem unter anderem Baumaßnahmen und Fahrzeugbeschaffungen für die insgesamt 14 Wehren der Samtgemeinde in den kommenden 20 Jahren verbindlich aufgelistet sind, „hätte eigentlich schon beschlossen werden sollen“, erklärt Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann. Aber nach der ersten Lesung im Feuerschutzausschuss kam Corona dazwischen – im doppelten Sinne des Wortes. Denn es konnte nicht nur der formale Beschluss durch den Rat (mangels Sitzung) nicht mehr erfolgen: „Wenn wir eine Übersicht über die Folgen von Corona haben, werden wir die geplanten Investitionen auch neu bewerten müssen.“ Peckmann geht davon aus, dass sich „viel ändern wird. In allen Rathäusern wird man sich Gedanken machen, wie man damit umgeht“. Auch Haushaltssperren seien in diesem Zusammenhang ein mögliches Mittel der Wahl.

Von Jörg Rohlfs