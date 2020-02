Das sind die Ideen für die Zukunft des Grenzmuseums

Zicherie/Böckwitz

Ende November rettete die Wahl eines neuen Vereinsvorstands den Fortbestand des Grenzmuseum – jetzt wurden bei einer Mitgliederversammlung Pläne geschmiedet für die Zukunft. „Es gibt so viele Ideen“, freut sich die frisch gebackene Vorsitzende Verena Treichel.

Museum soll „lebendiger Ort“ werden

Und neue Mitglieder – mit den fünf, die jetzt beitraten, hat der Verein jetzt 48. Dass diese sich dort „wohlfühlen“ hat nach den Worten der 34-Jährigen bei den Vorhaben ebenso Priorität wie die Schaffung eines „Mehrwerts für die Region und die Gäste des Museums“, das sich deshalb künftig „als lebendiger Ort“ präsentieren soll, „der sich immer verändern wird“.

Gartenpflege als Aufgabe

Eine Arbeitsgruppe, die bei der Versammlung ins Leben gerufen wurde, soll sich Backhaus und Bauerngarten des Museums widmen: Ersteres soll als „Ort der Begegnung“ fungieren und mit anderen, alten Möbeln gemütlicher werden. Ein Problem stelle die regelmäßige Pflege des Gartens dar: „Vielleicht gelingt das mit der Hilfe von Vielen“, so Treichel, die betont, dass es keine Option sei, ihn „platt zu machen“.

Touren sollen in Apps platziert werden

Und dann gibt’s da die Tourengruppe. Die setzt sich vor allem aus Natur- und Landschaftsführern zusammen, von denen es im Verein so einige gibt. Die Gruppe hat sich vorgenommen, Wanderungen und Radtouren auszuarbeiten, in denen auch das Grenzmuseum vorkommt: in Richtung Drömling, der Burg Brome oder auf dem Grünen Band (auf dem ehemaligen Grenzstreifen). Die Touren sollen dann in gängigen Apps für Outdoor-Interessierte untergebracht werden.

Eigene Internetseite in Arbeit

Apropos digital: Eine Internetseite für das Museum ist in Arbeit und zur Saisoneröffnung Mitte April soll es WLAN auf dem Gelände geben. Etwas länger dauern wird voraussichtlich die Erstellung von Inventarlisten: „Das wird eine Fleißarbeit“, meint Treichel. Auch die Exponate der Landwirtschaftlichen Ausstellung – mit der das Museum einst an den Start ging, die nun aber nur noch eine untergeordnete Rolle spielt – sollen erfasst werden, auch im Hinblick auf deren Zukunft, wie die Vereinsvorsitzende erklärt.

Video-Interviews mit Zeitzeugen

Und man geht noch einen Schritt weiter bei den Archivierungsbemühungen: Es sollen Video-Interviews mit Zeitzeugen geführt werden, beispielsweise mit älteren Vereinsmitgliedern wie Urgestein Willi Schütte. Treichel schwebt dabei so etwas wie ein „Grenzmuseums-Wikipedia“ vor. Eine letzte Arbeitsgruppe widmet sich der Ausstellung selbst und Fragen nach Veränderung oder Erweiterung.

Natur soll zum Thema werden

„Auf jeden Fall wird sich ein Raum dem Thema Natur an der Grenze widmen“, auch hier sind Das Grüne Band und das Biosphärenreservat Stichworte. Günstigenfalls werde es sich als „roter beziehungsweise grüner Faden“ durch die Ausstellung ziehen. Möglich seien genau so gut Wanderausstellungen wie Videoprojekte von Schülergruppen, so Treichel.

Inhalte wichtiger als Feste

Verzichten will man künftig auf Veranstaltungen wie Frühlingsfest oder Adventsausstellung, die mit dem Grenzmuseum selbst wenig zu tun gehabt hätten: „Die Inhalte sind wichtiger.“ Und deshalb soll stattdessen der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober „etwas größer gefeiert werden mit Essen und Trinken“ – ebenso wie der Saisonstart am Sonntag, 19. April, von 14 bis 17 Uhr. Arbeitseinsätze auf dem Gelände gibt’s an den Samstagen 21. März und 18. April ab 10 Uhr – Interessierte sind willkommen.

Von Jörg Rohlfs