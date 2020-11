Bergfelderin schafft in Kunduz Arbeitsplätze in einer Baumwollfabrik

Bergfeld/Kunduz

Es geht um Geschenke zu Weihnachten und die Schaffung von Arbeitsplätzen, um „Nachhaltigkeit“, wenn der Hilfsverein Katachel Rohbaumwolle für 20 000 Euro kauft und diese zu Steppdecken und Speiseöl verarbeitet. In einem Land mit korrupten Politikern, in dem „ein Stellvertreterkrieg“ geführt wird und die internationale Gemeinschaft nach wie vor versagt, wie die Vereinsvorsitzende Sybille Schnehage meint.

„Wir haben in diesem Jahr Ausgaben zurück gehalten, keine Schule gebaut oder renoviert, damit wir die Baumwolle kaufen konnten.“ Große Mengen reifer Baumwolle aus dem Umland von Kunduz, dem Vereinssitz, schon im September, vor dem Herbstregen: „Sonst wäre sie viel teurer gewesen, weil nass und dadurch schwerer“, sagt Schnehage, die täglich ein- oder zweimal mit ihrem Büroleiter drüben telefoniert und darauf hofft, nächstes Jahr endlich wieder selbst nach Afghanistan reisen zu können.

Anzeige

Ratterndes Ungetüm von Maschine

Derzeit laufe ein „Eilverfahren“ vorm Verwaltungsgericht Braunschweig wegen des aktuellen Sperrvermerks in ihrem Reisepass. Die Bergfelderin hofft auf eine positive Entscheidung wie im September. „Dann brauche ich nur noch eine Corona-Impfung und es kann los gehen“, so die 70-Jährige, die gerade ein neues Kniegelenk bekommen hat.

Das ratternde Ungetüm von Maschine, das die Samen von der Baumwolle trennt, hat der Verein schon vor zwei Jahren angeschafft, aber erst jetzt kommt es voll zum Einsatz. Es sei so viel Material gekauft worden, dass eine Auslastung bis zum nächsten Herbst möglich sei. Acht Männer arbeiten in der „Fabrik“, in der auch mit einer Ölmühle Baumwoll-Öl produziert wird. 15 Frauen sind mit der Verarbeitung der Wolle beschäftigt. Sie wird mit dünnen Ruten geschlagen, um das Zupfen zu erleichtern, auf großen Bettbezügen verteilt, die von den aktuell 36 Frauen des Nähprojektes gefertigt wurden, in diese mit einer speziellen Technik zu Decken eingeschlagen und schließlich abgesteppt, um ein Verrutschen der Wolle zu verhindern.

Steppdecken und Öl für 420 Frauen

Auf diese Weise seien bereits 300 Decken entstanden. 420 sollen es werden, damit an jede der 420 vom Verein unterstützten, allein stehenden Frauen zu Weihnachten eine verteilt werden kann – nebst einem Sieben-Liter-Kanister von dem gepressten Öl. Danach soll für den Verkauf produziert werden: „Ich hoffe, dasd sich das Projekt dadurch selber trägt.“ Es sei schwierig, vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen, aber „das Beste, was man tun kann“ – in einem Land, wo Krieg, Terror und Flucht wirtschaftliche Gründe hätten.

Zur Galerie Das neue Projekt des Bergfelder Hilfsvereins Katachel soll Arbeitsplätze schaffen.

Kleider für Mädchen, Hemden für Jungen

Verkauft werden sollen die Sachen auch vor Ort in einem kleinen Laden, in dem neben Süßigkeiten und Getränken im Nähprojekt entstandene, traditionelle Schulkleidung für Kinder – schwarze Kleider für Mädchen, blaue Hemden für Jungen – angeboten werden. Die will der Hilfsverein auch in diesem Jahr übrigens wieder mit Gummistiefeln versorgen und ruft zum Spenden auf.

„Ich kann nur zusehen, dass das Projekt gut läuft“

„Verantwortung“: Die Vereinsvorsitzende Sybille Schnehage. Quelle: Jörg Rohlfs

„Ich kann die Welt nicht verändern, nur zusehen, dass das Projekt gut läuft. Mehr steht nicht in meiner Macht“, sagt Sybille Schnehage, die an das glaubt, was sie tut. Denn anders als bei den international gezahlten „Milliardenhilfen“ für das Land am Hindukusch, die „auf Konten in Dubai und London“ versickerten und die Spaltung von Reichen und Armen vertiefe, empfinde sie „Verantwortung“. Und deshalb wird sie auch, wenn sie wieder rüber fliegen darf, einen Sack mit Erdnüssen mitnehmen, als Saatgut: „Weil die dort bisher nicht angebaut werden.“

„Das System wird wieder kippen“ Die USA wird Truppen aus Afghanistan abziehen, der Rest der Nato orientiert sich daran, die Bundeswehr hat vor einigen Tagen die rund 100 Soldaten, die in einem Lager der afghanischen Armee in Kunduz als Berater dienten, in ihr Feldlager nach Masar-e Sharif verlegt – für die Arbeit ihres Vereins Katachel sei dies alles kaum von Bedeutung, meint die Bergfelderin Sybille Schnehage: „Ich helfe allen, die Hilfe brauchen. Das wissen auch die Taliban, die auch nicht alle böse Leute sind.“ Aber der Abzug schwäche die ohnehin schwache Regierung. „Viele werden die Seiten wechseln, das System wird wieder kippen.“ Wenig positive Folgen durch das militärische und finanzielle Engagement der Staatengemeinschaft in den vergangenen 20 Jahren sieht die Vereinsvorsitzende. Aber das Wenige, das im Land erreicht wurde, werde „endgültig kaputt gemacht“ durch den Abzug des Militärs. „Es ist völlig falsch und wird Afghanistan schaden“, sagt Schnehage über ein Land, das „in seiner Seele beschädigt ist“ und über dessen Menschen wieder einmal Krieg kommen werde.

Von Jörg Rohlfs