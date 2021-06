Bergfelder Verein Katachel: Tausende Flüchtlinge in Kunduz brauchen Hilfe

Bergfeld/Kunduz

Seit Tage gibt es in der nordafghanischen Provinz Kunduz heftige Kämpfe um die Vormacht in der Region. In allen Randgebieten der Provinz, im Norden in Imam Sahib, im Osten in Khanabad und im Süden in Aliabad haben die Talibankräfte die Oberhand gewonnen und allein in der Provinzhauptstadt gibt es kaum Gefechte, berichtet Sybille Schnehage vom Bergfelder Verein Katachel.

„Die Taliban, die mit Waffengewalt versuchen die Provinz unter ihre Gewalt zu bekommen sind begleitet von Räubern, die den Menschen Angst einjagen, indem sie ihre Häuser überfallen, die Räume ausrauben und die Menschen vertreiben. Das bedeutet, dass gerade die ländliche Bevölkerung, welche von der internationalen Hilfe nichts abbekommen hat, jetzt unter den Streitigkeiten besonders zu leiden hat.Die flüchtenden Familien, Männer, Frauen und Kinder sind in die Stadt Kunduz gekommen und lagern nun bei großer Sommerhitze in Schulen im oberen Teil der Stadt oder auch auf Freiflächen in dem sicheren Bereich. Bei Temperaturen über 40 Grad und ohne Sonnenschutz leiden die Familien unter Durst und Hunger, denn sie haben nichts außer ihrer Kleidung. Daher brauchen sie dringend Hilfe“, sagt Sybille Schnehage.

Der Bergfelder Verein Katachel möchte den Familien, besonders den Frauen und Kindern helfen und durch Spenden ermöglichen, Mehl und Speiseöl zu verteilen.„Diese Hilfe ist ganz besonders notwendig,“ so Sybille Schnehage. „Denn Ziel muss es sein, den Menschen in ihrer Heimat eine Zukunft zu geben. Wenn es in den nächsten Monaten so weitergeht und nach Abzug der internationalen Militärkräfte die Kämpfe in Afghanistan zunehmen, dann erwarten Experten eine große Flüchtlingswelle hin nach Europa in der Größenordnung von drei Millionen. Dies würde die Menschen aus ihrem kulturellen Umfeld reißen, andererseits Europa belasten und auch hier bei uns massive politischeDiskussionen mit sich bringen. Daher ist die Hilfe vor Ort notwendiger denn je.“

Um den Flüchtlingen helfen zu können, erbittet der Verein Katachel dringend Spenden. Sie können unter dem Stichwort „Nothilfe“ auf das Spendenkonto Katachel bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg eingezahlt werden. Eine Spendenquittung wird ausgestellt. Mehr Informationen zum Verein gibt es unter www.katachel.de.

Von der AZ-Redaktion