Bergfelder Hilfsverein Katachel verteilt wieder Nähmaschinen und Lebensmittel

Sobald die Nähmaschinen und die Abschlusszeugnisse an die fertig ausgebildeten jungen Näherinnen verteilt sind, beginnt in Kunduz die Ausgabe von Lebensmitteln an Witwen und ihre Kinder. Warum das in dieser Jahreszeit so wichtig ist, erklärt Sybille Schnehage, Vorsitzende des Bergfelder Hilfsvereins Katachel.