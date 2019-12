Warum Nähmaschinen in Kunduz helfen

Bergfeld/Kunduz

Wieder einmal konnte der Bergfelder Verein Katachel um Sibylle Schnehage 36 jungen Frauen und Mädchen im nordafghanischen Kunduz die Chance bieten, ihre Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen: Sie haben erfolgreich den mittlerweile vierten Nähkursus in diesem Jahr absolviert und die Prüfung bestanden. Jetzt dürfen sie dank eines Zeugnisses der Kunduzregierung eine eigene Schneiderwerkstatt eröffnen. Dazu erhalten die Mädchen jeweils eine eigene Nähmaschine, finanziert aus Spenden deutscher Helfer – Hilfe zur Selbsthilfe. Nun melden sich die nächsten Mädchen für den nächsten Kursus an. Und die kleine Bergfelder Hilfsorganisation muss die Lehrerinnen bezahlen, Nähmaschinen und Stoffe kaufen, das Büro heizen und das Mittagessen der Schülerinnen zahlen sowie die Bewacher der Schule. Dafür braucht der Verein Geld. Weitere Infos gibt’s unter www.katachel.de.

Von der Redaktion