Verein Katachel hilft in Afghanistan – doch Sybille Schnehage darf weiterhin nicht einreisen

Bergfeld/Kunduz

„Es läuft eigentlich gut – aber ich müsste schon mal wieder hin“, sagt Sybille Schnehage vom Verein Katachel, der seit einem Viertel Jahrhundert im Norden Afghanistans tätig ist, deren Vorsitzende aber wegen einer Passeinschränkung nicht mehr dorthin reisen darf. Schnehage wartet derzeit auf ein neues Verfahren in Braunschweig.

Jährliche Verlängerung

Beim dortigen Verwaltungsgericht hat die 69-Jährige nach der höchstrichterlichen Bestätigung der Rechtmäßigkeit des Sperrvermerks durch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Mai 2019 wegen Sicherheitsbedenken seitens der Bundesregierung wieder Einspruch eingelegt – erstinstanzlich gegen das laufende Reiseverbot. Denn die Einschränkung der Reisefreiheit verlängert sich jedes Jahr automatisch im September.

Eilverfahren im Schneckentempo

„Ich habe auch ein Eilverfahren beantragt – aber Schneckentempo erfahren“, ärgert sich die Bergfelderin darüber, noch keinerlei Reaktion vom Gericht erhalten zu haben. Dabei hatten die Braunschweiger Richter ihrem ersten Einspruch zu Beginn des gesamten Verfahrens im Jahr 2016 noch stattgegeben. Vielleicht auch deshalb hofft sie „immer noch auf die Gerichte“ und „das Gute“: „Wenn das hier ein Rechtsstaat ist, muss ich auch Recht kriegen.“

„Würde mich nicht in Gefahr begeben“

Seit mehr als 25 Jahren engagiert: Sybille Schnehage. Quelle: Jörg Rohlfs/Archiv

Andererseits seien im Laufe der Verfahren „aber so viele Unwahrheiten gesagt worden“, was „sehr frustrierend“ gewesen sei und dafür gesorgt habe, dass „ich der Politik kein Wort mehr glaube“, so Sybille Schnehage, die die Passeinschränkungen als Reaktion auf ihre Kritik an der deutschen Politik in Afghanistan ansieht – als „Unterdrückung der Meinungsfreiheit“. Auch das Urteil in Leipzig fuße auf „ Falschaussagen“: „Ich weiß, was in Afghanistan gefährlich ist – und ich würde mich nicht in Gefahr begeben.“

Nicht genug Trinkwasser

Zum Warten verurteilt managt Schnehage derweil von daheim aus so weit als möglich die Vereinsangelegenheiten und Projekte. Decken-, Schulkleidung- und Gummistiefel-Spenden-Aktionen sind gerade gelaufen, ein Nähkursus für Frauen wurde gerade beendet, ein neuer soll starten. „Und wenn ich Zuschüsse von unserer Regierung bekäme, könnten wir auch wieder eine Schule bauen“ – alles mit dem Ziel, das Leben der Menschen in den ländlichen Regionen um Kunduz, wo es oft nicht mal genug Trinkwasser gebe, zu verbessern.

Hilfe für die Landbevölkerung: Sybille Schnehage ist mit ihrem Verein Katachel seit 25 Jahren in Afghanistan aktiv. Quelle: Katachel e.V.

Nährboden für Gewalt

Denn Armut und fehlende Bildung seien der Nährboden für die Gewalt und Verbrechen. Öffentliche Gelder würden nach Kabul fließen, es fehle komplett an Hilfe für die Landbevölkerung: „Die Taliban als politische Gruppe gibt es nicht, das sind Räuber, die selbst nur ein besseres Leben wollen“, meint Sybille Schnehage. In Afghanistan würden nach wie vor „zu viele Kinder geboren“, als vermeintliche Alterssicherung.

„Gute Quellen“

Stattdessen würden viele als Analphabeten aufwachsen und keine Arbeit bekommen, weil es keine gibt: „Aber eine Hochzeit kostet 5000 Dollar.“ Und ohne Hochzeit keine Familie, keine Zukunft. „Die Situation ist schwierig“, sagt die Katachel-Vorsitzende. Sie kenne Hintergründe und Zusammenhänge, „ich habe gute Quellen – aber es fragt mich keiner“.

Von Jörg Rohlfs