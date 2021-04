Bergfeld

„Die Last fällt langsam runter, der Adrenalinspiegel sinkt allmählich“, sagt Sybille Schnehage. Die Vorsitzende des Hilfsvereins Katachel, die aufgrund eines Sperrvermerks im Reisepass fast fünf Jahre lang nicht nach Afghanistan einreisen konnte, hat gerade ihren neuen Reisepass bekommen – ohne Sperrvermerk dank eines neuerlichen Gerichtsurteils.

Im September vergangenen Jahres hatte das Verwaltungsgericht Braunschweig die Reisebeschränkung für 2019/2020 bereits als rechtswidrig eingestuft, weil die Gründe dafür nicht ausreichten. Vor 14 Tagen wurde nun im Rahmen eines danach von Schnehage angestrengten Eilverfahrens ein weiteres Urteil gefällt, das eine Beschränkung aus den genannten Gründen grundsätzlich ausschließt.

„Es kann nicht mehr in die nächste Instanz gehen“

Mittlerweile ist auch die Einspruchsfrist gegen dieses Urteil abgelaufen: „Es kann also nicht mehr in die nächste Instanz gehen“, so Schnehage. So ganz vermag sie dem Frieden aber immer noch nicht zu trauen: „Wer weiß, was die sich jetzt wieder ausdenken?“ Mit „die“ meint sie das Bundeskriminalamt und den Bundesnachrichtendienst, die gelogen hätten und Behauptungen über ihre Gefährdung in Afghanistan „so was von an den Haaren herbei gezogen“.

Sybille Schnehage möchte mit ihrem brandneuen Ausweisdokument nun „so schnell wie möglich“ nach Afghanistan, weil „so viel Arbeit“ ansteht. Unter anderem die Sanierung von zwei Schulen, die der Verein vor 20 Jahren dort als eine der ersten errichtete. Auf den Weg machen wird sie sich trotzdem erst dann, wenn ihre Mitarbeiter vor Ort für die Sicherheitslage grünes Licht geben: „Ich bin mir des Risikos bewusst“, betont Schnehage.

Sie hofft, dass das jüngste Gerichtsurteil auch auf anderer Ebene Folgen hat und für konkrete Projekte des Vereins auf Antrag wieder Fördergelder fließen vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. So wie es vor der Reisebeschränkung möglich war, aber seit 2016 durch das Auswärtige Amt untersagt wurde.

„Ich dachte, der Verein geht kaputt“

„So viel Arbeit“: Unter anderem sollen zwei Schulen saniert werden. Quelle: privat

„Ich dachte, der Verein geht kaputt“, bringt Sybille Schnehage die Befürchtungen auf den Punkt, die ihr in den vergangenen Jahren „das Lachen genommen“ hätten. „Richtig freuen“ könne sie sich noch nicht, sie ist nur „froh, dass ich den Pass wieder habe“. Aber sie hofft, „das Lachen kommt zurück“. Vielleicht wenn sie dereinst „in Kunduz im Büro des Vereins“ sitzt – und endlich glauben kann, dass die Jahre langen Einschränkungen und Beeinträchtigungen ihrer Arbeit endlich Geschichte sind.

Von Jörg Rohlfs