„Es war beeindruckend, sehr feierlich. Viele Erinnerungen kamen hoch“, beschreibt Sybille Schnehage den Zapfenstreich der Bundeswehr nach 20 Jahren Afghanistan-Einsatz am Mittwoch Abend vorm Reichstag in Berlin, dem die Chefin des Hilfsvereins Katachel auf Einladung der Verteidigungsministerin als eine der wenigen zivilen Personen beiwohnte. Ungeachtet dessen läuft die Hilfe für die Menschen in der nordafghanischen Provinz Kunduz weiter.

„Es war auch ziemlich dunkel“, berichtet Schnehage von der 45 Minuten dauernden Zeremonie, die aus Einmarsch der Fackeln tragenden Soldaten, Musik und dem Ausmarsch bestand. „Die Reden wurden schon am Nachmittag gehalten. Das hätte mir zu lange gedauert“, so die Vereinsvorsitzende, die mit dem ICE gegen 18 Uhr quasi am Reichstag vorfuhr und nach dem Ende des Zapfenstreiches die Hauptstadt wieder verließ.

Prominenz und Militärs waren schnell verschwunden

So dunkel sei es gewesen und die Polit-Prominenz sowie hohe Militärs, die die ersten Reihen der gegenüber des Reichstags errichtete Tribüne besetzten, „so schnell verschwunden“, dass die Bergfelderin kaum Gelegenheit fand, sich mit ihnen zu unterhalten. Obgleich sie das gern getan hätte, meinte sie doch im Schein der Fackeln, die die Soldaten trugen, die Gesichter etlicher Generäle wiedererkannt zu haben, die sie bei ihren Aufenthalten in Afghanistan kennen lernte.

Der Feststellung der Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Rede am Nachmittag, wonach die Bundeswehr in Afghanistan alles richtig gemacht habe, Fehler seien bei der Politik zu suchen, stimmt Sybille Schnehage weitgehend zu: „Die Politik hat große Fehler gemacht: die alten Machthaber in ihren Positionen belassen und die Unterstützung für das Land über sie abgewickelt. Die haben sich die Taschen voll gestopft, bei den Menschen kam nichts an.“

„Zu wenig über das Land gewusst“

Aber auch militärisch seien „ein paar Sachen schief gelaufen“, so Schnehage, die die Ursache dafür darin sieht, das die Soldaten „zu wenig über das Land gewusst haben“ und auch die Entscheidungsträger vor Ort auf ihre Mission „nicht vorbereitet“ und „auf Berater angewiesen waren“. Diese Aspekte des Bundeswehreinsatzes waren es indes nicht, die Schnehage während der Zeremonie beschäftigten.

„Ich wäre vielleicht auch tot“

Es waren Erinnerungen an persönliche Erlebnisse und Begegnungen mit Bundeswehrangehörigen in Kunduz und andernorts. Zum Beispiel an dem Tag im Jahr 2007, als drei Soldaten am Straßenrand durch eine Explosion starben, an denen sie kurz vorher vorbei gefahren war und eigentlich anhalten wollte: „Hätte ich es getan, wäre ich vielleicht auch tot.“ Oder der Soldat, der sie am Tor des Lagers Kunduz fragte, ob sie nicht aus Bergfeld käme: „Er war vorher in Lessien stationiert gewesen.“ Eine Woche später, wurde auch er „bei einer Explosion zerstückelt“.

Genug Motive, um weiter zu machen

„Diese Menschen sind umsonst gestorben. Das hätte nicht sein müssen“, meint Schnehage mit Blick auf die laut Bundeswehr 59 Soldaten die in Afghanistan ums Leben kamen. Obwohl die Teilnahme am Zapfenstreich für sie „sehr emotional“ war, sei es doch richtig gewesen, „dass ich hingefahren bin. Ein Abschnitt ist jetzt vorbei“. Und sie habe genug Motive, um „weiter zu machen“, mit der Hilfe in dem Land am Hindukusch.

Hilfe läuft wieder im großen Umfang

Die laufe nach der Machtübernahme durch die Taliban mittlerweile auch wieder „im großen Umfang“ – wenn aktuell auch als „Nothilfe“. Am Donnerstag Morgen habe sie die Nachricht aus Kunduz erreicht, dass der neue (Taliban-)Gouverneur auch offiziell dafür die Genehmigung erteilt hat. Katachel e.V. sei die einzige Nicht-Regierungsorganisation, die noch vor Ort sei. Umso mehr freut sich die Vorsitzende, dass vor kurzem in einem Bergdorf 50 Familien mit Mehl und Speiseöl versorgt werden konnten sowie ganz aktuell 100 Frauen in Kunduz je 49 Kilo Mehl und zehn Liter Öl erhielten zum Überleben.

„Man muss nicht alles total runderneuern“

Das Pathos und der Feuerschein des in „preußischer Tradition“ stehenden Zapfenstreichs, störte Schnehage anders als andere Beobachter nicht: „Man muss auch nicht alles total runderneuern.“ Schön gefunden hätte die Bergfelderin indes, wenn in Anbetracht des Anlasses neben Preußischem Präsentiermarsch und den Alten Kameraden „auch ein afghanisches Lied gespielt worden wäre“.

Von Jörg Rohlfs