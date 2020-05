Verein Katachel sucht Paten für Kunduz

Bergfeld

„In den vergangenen Wochen haben wir wieder einmal Hilfsgüter in Kunduz verteilt“, berichtet Sybille Schnehage vom Bergfelder Verein Katachel. Unterstützt worden seien insbesondere 420 Witwen mit ihren Kindern, aber auch an behinderte Personen und ihre Familien. „Die Coronakrise beutelt die nordafghanische Provinz in hohem Maße.“

Die Geschäfte seien bis vor wenigen Tagen geschlossen gewesen, die Tagelöhner fänden keine Arbeit, die Ärmsten hungerten, was im ganzen Land schon zu Protestkundgebungen geführt habe. „Witwen und Behinderte leiden mehr als andere in dieser Notsituation“, so Schnehage. So seien auch einige allein stehende Frauen wie Witwe Zarmina zum Verein gekommen und hätten die Vereinsmitarbeiter angebettelt, auch ihnen aus Deutschland eine Patenschaft zu vermitteln. „Daher suchen wir Menschen, die dieser armen Frau mit monatlich 26 Euro helfen möchten.“

Viele warten auf Hilfe

Zarmina sei beileibe nicht die einzige Bedürftige: „Viele warten auf diese Hilfe, denn es gibt in Kunduz keine Alternative.“ Außer ihrem Verein gebe es keine weitere internationale Hilfsorganisation mehr vor Ort. „Als die Bundeswehr noch mit großem Team in Kunduz war, da gab es viele Nichtregierungs-Organisationen, die im Zuge der Militäraktion in Kunduz aktiv waren. Jetzt sind wir allein als Helfer geblieben.“ Katachel e.V. sei die einzige Organisation, die seit 1994 „kontinuierlich und verlässlich in der Region nördlich des Hindukush hilft“.

Auch die gesundheitliche Lage der Menschen im Gebiet von Kundiuz seit durch die Corona-Pandemie schlechter geworden: „Viele sind infiziert, die medizinische Versorgung ist schwierig, noch schwieriger, seitdem einer der Ärzte verstorben ist und viele Mitarbeiter im Krankenhaus mit dem Virus infiziert sind.“ Aus Angst trauten die Patienten sich nicht ins Krankenhaus oder hätten auch gar kein Geld für Medikamente.

Die Mitarbeiter des Vereins Katachel hofften nun, dass sich Menschen finden, die mit einer monatlichen Patenschaft von 26 Euro den Notleidenden zu Seite stehen. Nähere Informationen kann man von Sybille Schnehage erhalten unter Tel. (0 53 68) 5 05. Auch im Internet findet man Details zu den Patenschaften unter www.katachel.de.

Wer möchte, kann unter dem Stichwort „Nothilfe“ auf das Spendenkonto Katachel e.V. bei der Sparkasse Celle, Gifhorn Wolfsburg IBAN DE24 2695 1311 0014 1600 06 spenden. Eine Spendenquittung werde ausgestellt, so Schnehage.

