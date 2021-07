Bergfeld

„Das kleine Mädchen aus Schweden hat mir die Augen geöffnet“, sagt Ludmilla Seminichin über die Umwelt-Aktivistin Greta Thunberg. Gemeinsam mit anderen Angehörigen der Samtgemeinde-Jugendförderung bietet sie deshalb im Bergfelder Jugendtreff eine Gruppe für Kinder und Jugendliche an, die sich mit Themen wie Upcycling und Nachhaltigkeit vor der eigenen Haustür beschäftigt.

Eigentlich sollte das Projekt, das der 45-Jährigen und ihr halbes Dutzend Mitstreiterinnen persönlich am Herzen liegt, bereits im vergangenen Jahr starten, aber Corona hat das verhindert. Jetzt aber ist es so weit, das erste Treffen der Gruppe mit dem Arbeitstitel „Bromer Land for future“ soll am Mittwoch, 7. Juli, von 16 bis 18 Uhr im Treff stattfinden, wenn viele Besucher kommen draußen davor.

Eine Zimmerpflanze für zuhause

Den Interessierten wird Seminichin erstmal das Konzept vorstellen, Ideen sammeln und fragen, was alles verändert werden kann und sollte vor Ort zum Zwecke des Klima- und Umweltschutzes. Die Kinder, die kommen, werden aber auch ganz praktisch beschäftigt: „Sie können eine Zimmerpflanze einpflanzen, die wir schon vorgetrieben haben, und mit nachhause nehmen“, kündigt die Bergfelderin an, die seit zwei Jahren im dortigen Treff für die Jugendförderung arbeitet.

Aber bei einer Pflanze für die heimischen vier Wände soll es nicht bleiben. Denn zu den möglichen Aktionen, die sich die Initiatorinnen im Vorhinein überlegt haben, gehört auch das Pflanzen von Bäumen oder die Begrünung des Samtgemeinde-Rathauses. Andere Themen werde die Reinigung von Wasser sein, mit dem Ziel, zu verdeutlichen, „wie wichtig es für uns alle ist“, so Seminichin.

Unterstützen und Sprachrohr sein

Geplant ist auch schon der Besuch von Bio-Höfen, um zu zeigen, dass „auch dort Nachhaltigkeit an erster Stelle steht“. Aber auch um beispielsweise „das Bild gerade zu rücken, dass es den Kühen nicht weh tut, wenn man ihnen ihre Milch weg nimmt“. Seminichin hat festgestellt, dass viele Kinder und Jugendliche „vegan geworden sind und auf Bio achten“. Diese wolle man durch die Gründung der Gruppe unterstützen und auch „irgenwie ihr Sprachrohr sein“.

Geplant ist ferner, mit den Kids auch einkaufen zu gehen und dabei gezielt auf Plastik zu verzichten. Unter anderem auf Tüten, und stattdessen selbst Einkaufstüten aus Stoff herzustellen, wie Seminichin ankündigt, die in Bergfeld auch eine Nähgruppe leitet. Ansonsten hoffen die Initiatoren auf Ideen der Teilnehmer, die dann aufgegriffen und umgesetzt werden sollen, um „vor Ort etwas zu bewirken“.

Auch Erwachsene können mitmachen

Initiatorin: Ludmilla Seminichin vorm Bergfelder Treff. Quelle: Sebastian Preuß

Mitmachen können Kinder ab dem Grundschulalter, nach oben gibt es keine Altersgrenze. Vorstellbar sei auch, dass Erwachsene mitmachen, die am Thema interessiert sind, die Idee unterstützen und ebenso wie die Kinder und Jugendlichen „ihrem Umfeld zeigen wollen, dass sie umdenken und sich für mehr Umweltbewusstsein einsetzen“.

Vor den Sommerferien soll noch ein zweites Treffen der Gruppe stattfinden und zwar am 14. Juli. Nach den Ferien soll es alle zwei Wochen Treffen geben und „Bromer Land for future“ eine feste Einrichtung werden, die für neue Mitglieder stets offen ist, „die etwas bewirken wollen. Denn Klima- und Umweltschutz fängt vor Ort an“, so Seminichin. Mehr Infos gibt es bei ihr unter Tel. (01 72) 961 63 88.

Von Jörg Rohlfs