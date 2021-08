Bergfeld/Kunduz

„Ich kümmere mich nicht um die große Politik, nur um mein Projekt“, sagt die Vorsitzende des Vereins Katachel, Sybille Schnehage, anlässlich der Machtübernahme in Afghanistan durch die Taliban. Sie hofft, dass die Hilfe weiter laufen kann, wenn sich die Lage beruhigt hat. Ihr in Vorsfelde lebender afghanischer Ziehsohn und ehemaliger Bodyguard Anwar Jan dagegen hat Angst um seine Angehörigen in Kunduz.

Schnehage, die zuletzt im Juni vor Ort war, berichtet, dass aktuell ein Taliban-Chef im dortigen Büro gewesen sei, mit dem Hausbesorger gesprochen und „sechs Bewacher“ zurückgelassen habe, wegen der dem Taliban-Vormarsch folgenden Räuber: „Die sind das Problem.“ Die Hälfte der afghanischen Bevölkerung sei unter 25 Jahre alt. Viele junge Männer kämen aus den verarmten ländlichen Regionen, in denen niemals die staatlichen Hilfen aus dem Ausland ankamen. Stattdessen seien Jahrzehnte lang Geldmengen für Prestige- und andere fragwürdige Projekte ausgegeben oder von korrupten Regierungs-Politikern hinterzogen worden.

Besagte junge Männer hätten keinen Job und könnten nicht heiraten, weil sie die 5000 Euro nicht aufbringen können für den Kauf einer Frau. „Die ziehen aus Frust als Räuber durch die Gegend“ – und würden auch „Mädchen von der Straße weg klauen“. Während Schnehage sich fragt, wer ihnen jetzt Sicherheit geben könne, hofft sie im Falle ihres Vereins darauf, dass bei einem bereits avisierten Besuch eines „größeren“, derzeit in Pakistan weilenden Taliban-Chefs in Kunduz der Verein eine „Berechtigungskarte“ erhalten werde.

Anlass zur Hoffnung gibt ihr die Tatsache, dass auch die Taliban „auf ausländisches Geld angewiesen sind“ und im Inland „das System stabil halten wollen“. Darüber hinaus gebe es auch in Kunduz seit Jahren – neben dem offiziellen Provinzgouvernement – eine „Parallel-Regierung“ der Taliban, die bei Aktionen des Vereins „um Erlaubnis“ gebeten wurde. Die helfende Arbeit der Bergfelder NGO ist vor Ort allen bekannt, Kontakte gibt es nach hüben und drüben.

Für Sybille Schnehage sind die Dinge so gekommen, wie sie es erwartet hat: „Afghanistan ist für eine Demokratie nicht geeignet.“ Die Menschen dort bräuchten „einen starken Mann an der Spitze“. Die Etablierung der Doppelregentschaft der Präsidenten Aschraf Ghani und Abdullah Abdullah im vergangenen Jahr sei deshalb „der Anfang vom Ende“ gewesen. Dass die Taliban nun binnen kürzester Zeit das ganze Land in ihre Gewalt bekamen, sei auch die Folge mangelnder Identifikation der (schlecht bezahlten) Soldaten mit der Regierung.

Wegen des Vereins verfällt die Vorsitzende nicht in Panik: „Es gab schon schlechtere Zeiten“ – beispielsweise 2014. Aber Schnehage erwartet „eventuell Einschränkungen in den nächsten Jahren“. Beispielsweise dass die von ihr unterstützten Witwen „nur noch mit Burka“ ihre Hilfsrationen in Empfang nehmen können. „Wir müssen geduldig sein“, meint die 69-Jährige.

Große Sorge beim Ziehsohn Anwar Jan

In sorgenvolle Geduld üben muss sich auch Anwar Jan. In seinem Heimatland war der 32-Jährige für Schnehage bei ihren Besuchen als Personenschützer tätig und wurde ihr, wenn auch nicht amtlich, so doch von Herzen, Ziehsohn, den sie vor 13 Jahren nach Deutschland holte. Jan ist mittlerweile mit einer deutschen Frau verheiratet und hat „zwei glückliche Kinder“. „Ganz große Sorgen“ macht er sich um drei seiner Brüder, die im Vereinssitz in Kunduz arbeiten.

„Ich weiß nicht, was die Taliban machen werden. Sie sagen zwar, dass sie ihnen nichts tun, aber wer weiß schon, was passiert“, erklärt Jan (gesprochen: Dschan). Er fürchtet, dass die neuen Machthaber jene bestrafen, die „für die Deutschen arbeiten“. Er telefoniert oft mit seinen Familienangehörigen. Diese hätten Angst, „sie laufen von A nach B, weil es keinen sicheren Ort gibt“. Das Schlimmste sei, dass man „nichts machen kann“. Sein Wunsch, zwei unverheiratete Brüder wenn auch nur vorübergehend nach Deutschland zu holen, ließe sich nicht umsetzen.

Jan glaubt, dass die Taliban „keinen Frieden wollen, nur Geld. Sie werden nie aufhören mit Krieg und Terror“. Die Bevölkerung werde tun müssen, was von ihr verlangt wird, Regeln befolgen müssen: „Sonst gibt es Ärger.“

