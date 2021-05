Bergfeld

Frauen in Afghanistan helfen, um ihnen ein eigenständiges Leben zu ermöglichen: Für dieses langjährige Engagement stand Sybille Schneehage mit ihrem Katachel-Projekt auf der Liste der Anwärterinnen für den Clara-Zetkin-Frauenpreis der Linken-Bundespartei. Obwohl sie am Samstag nicht gewonnen hat, ist die 70-Jährige stolz und glücklich.

„Ich habe vor vier Wochen davon erfahren, dass ich für den Zetkin-Preis nominiert worden bin“, berichtet Schnehage, die mit ihrem Katachel-Projekt seit 1994 humanitäre Hilfe in Afghanistan leistet. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt dabei auf Unterstützung von Mädchen und Frauen in der Provinz Kunduz. Für die Bundes-Linken ein entscheidendes Kriterium, um Schnehage mit weiteren Anwärterinnen auf die Liste des Zetkin-Preises zu setzen. Dieser wird inzwischen zum elften Mal ausgelobt.

Per Videoschalte mit dabei

„Bei der Feierstunde in Berlin war ich nicht dabei – ich wurde am Samstagabend per Video zugeschaltet“, so Schnehage. Um 19 Uhr habe dann festgestanden, dass die Auszeichnung nicht nach Bergfeld geht. Das Rennen habe ein Projekt gemacht, dass sich für Frauenrechte in Polen engagiere, so Schnehage.

Traurig und enttäuscht ist die 70-Jährige trotzdem nicht. „Ich empfinde bereits die Nominierung als Auszeichnung und Anerkennung meiner bisher geleisteten Arbeit“, sagt die Katachel-Projektgründerin. Eine ähnliche Erfahrung gab’s für Schnehage übrigens schon einmal im Jahr 2009. Beim Weltwasserforum in Istanbul gehörte sie ebenfalls zu den Nominierten – schaffte es am Ende jedoch nur auf den zweiten Rang.

Nächste Hilfsaktion läuft bereits

Schnehage arbeitet inzwischen an ihrer nächsten Afghanistan-Hilfsaktion. Durch einen Förderer aus der Region Braunschweig gibt es Stipendien für zwei junge Frauen in Kunduz, die sich zu Krankenschwestern ausbilden lassen. Die 70-Jährige will nun zwei weiteren Studentinnen ebenfalls diese Chance möglich machen. „Bildung ist dort für die Menschen das Wichtigste“, bleibt die Bergfelderin weiter am Ball.

Von Uwe Stadtlich