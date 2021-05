Bergfeld

„Trotz eines negativen Beschlusses des Samtgemeinderats, die Grundschule in Bergfeld zu erhalten, kämpfen Bergfelder weiter für den Erhalt. Dabei möchten wir sie unterstützen“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Grünen-Fraktion. „Wir werden aber nicht kämpfen“, erteilt Bergfelds Bürgermeisterin Ute Düsterhöft dem Angebot, hinter dem sie „Wahlkampf“ vermutet, dankend eine Absage.

Der Samtgemeinderat hatte jüngst der Erweiterung der Grundschule in Parsau zugestimmt, mit der Folge, dass deren offizielle Außenstelle in Bergfeld aufgegeben wird. Sie wird seit fünf Jahren nicht mehr als solche genutzt, dient aber seit zwei Jahren als Kita. Bereits während der Sitzung hatten die Grünen dieses Vorgehen strikt abgelehnt.

„Entwicklungszone für Grundschulen und Kitas“

Im Nachgang fordern namentlich Wilfried Sievers und Frank-Markus Warnecke in der Pressemitteilung nun „eine Entwicklungszone für Grundschulen und Kitas im Wohnort“. Ein sozialer Lebensraum werde „nicht durch Teilung der Gesellschaft geschaffen, sondern durch verbindende Maßnahmen“. Das Motto „kurze Wege für kurze Beine“ habe dafür noch immer Bedeutung, „auch in der Samtgemeinde Brome“.

Bergfeld werde nicht durch eine jetzt infolge des Ratsbeschlusses in die Wege geleitete Teilung der Infrastruktur gefördert, sondern durch verbindende Maßnahmen, meint Sievers. „Grundschulen und Kitas gehören zusammen.“ Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen setze sich daher für den Erhalt der Grundschulen ein.

„Die Grundschule in Bergfeld darf nicht sterben“

„Dies betrifft auch Bergfeld. Die Grundschule in Bergfeld darf nicht sterben“, so Warnecke. Auch andere Gemeinden liefen Gefahr, „ihre Zukunft und Infrastrukturentwicklung zu verlieren“, wenn nicht rechtzeitig eingegriffen werde. Die dabei zugesagte Unterstützung fällt jedoch bei der Bürgermeisterin nicht auf fruchtbaren Boden, obgleich auch ihr eine eigene Schule im Dorf mehr als Recht wäre: „Aber die Sache ist gelaufen.“

Nicht nochmal das Gespräch suchen

Die Entscheidung des Rates für eine Erweiterung in Parsau sei das Eine, das Andere, dass dies auch von der dortigen Schulleitung seit langem gewünscht werde – und nicht etwa der Erhalt der Bergfelder Außenstelle: „Das wäre ja zu viel Aufwand“, so Düsterhöft. Deshalb mache es auch keinen Sinn, dass man in Bergfeld dafür „kämpft“. Man werde auch nicht nochmal „das Gespräch suchen“.

Es sei zwar „noch nichts offiziell, aber es wird so kommen, dass unsere Schule geschlossen wird“. Und wenn der bis zum 1. August mit der Samtgemeinde geschlossene Vertrag über die Nutzung der Räumlichkeiten für eine Kita-Gruppe ausläuft, werde man diesen nicht verlängern, weil dann die neue Kita in Rühen den Betrieb aufnehme: „In dieser Gruppe sind sowieso keine Kinder aus Bergfeld.“

Keine Nutzungskonflikte mehr in der Zukunft

Alte Schule: Das Gebäude wurde aufwändig saniert. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Was die Gemeinde mit ihrer alten Schule dann anstellt, die im vergangenen Jahrzehnt im Rahmen der Dorferneuerung umfänglich saniert wurde, ist noch offen. Sicher sei aber, dass es dann künftig keine Nutzungskonflikte mehr geben werde für den angeschlossenen, ebenfalls grundlegend erneuerten Spielplatz.

Von Jörg Rohlfs