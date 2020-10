Beinaheunfall bei Rühen: Polizei bittet um Hinweise

Rühen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Beinahe-Unfall am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 244 nördlich von Rühen. Ein blau-silberner Streifenwagen der Polizeistation Brome fuhr gegen 12.45 Uhr von Parsau kommend in Richtung Rühen. Auf gerader Strecke kam ihm dann plötzlich auf der selben Fahrspur ein silberner VW Polo entgegen, der einen anderen Pkw überholte. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver in den unbefestigten Seitenraum konnte der Polizeibeamte am Steuer des Streifenwagens eine Frontalkollision mit dem Polo vermeiden.

Der rücksichtslose Polofahrer konnte wenig später von den Beamten ermittelt werden. Die Polizei sucht nun aber den Fahrer des überholten Pkw als wichtigen Zeugen. Dieser sowie auch andere mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Brome unter Tel (0 58 33) 95 55 00 in Verbindung zu setzen.

Von OTS