Bauleitplanung für neue Supermarkt-Standorte in Brome beginnt

Brome

Der Flecken Brome beginnt mit der Bauleitplanung für den Umzug von Edeka und Aldi. Beide Märkte wollen an der B 248 in Richtung Voitze neu bauen – allerdings konnte der Flecken bislang nicht mit allen Grundstückseigentümern Einigkeit erzielen.

„Die Gespräche sind schwierig“, sagt Bürgermeister Gerhard Borchert. Und zwar, weil die verbliebenen Grundstückseigentümer für ihr Land Preise fordern, die der Flecken nicht zu zahlen bereit ist. Mit drei Eigentümern ist schon Einigkeit erzielt worden. Und die übrigen sollen ihre Flächen nun zu gleichen Bedingungen an den Flecken verkaufen. „Unser Ratsbeschluss lässt keine Verhandlungen zu. Anders wäre es auch ungerecht“, sagt Borchert.

Anzeige

Die Bauleitplanung dauert wohl mindestens ein Jahr

Damit nicht noch mehr Zeit verloren geht, beginnt der Flecken nun mit der Bauleitplanung für das etwa 1,6 Hektar große Areal am westlichen Ortsausgang südlich der Bundesstraße 248. „Wir stellen gerade die Unterlagen zusammen. In der nächsten Ratssitzung wollen wir uns dann mit dem Thema beschäftigen“, sagt der Bürgermeister. Bis zum Abschluss des Verfahrens wird es Borchert zufolge wohl mindestens ein Jahr dauern – und das sei eine optimistische Schätzung.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Neuer Standort: Der Bromer Edeka-Markt will aus der Mühlenstraße an die B 248 ziehen. Quelle: Christian Albroscheit

Aldi und Edeka wollen ihre Standorte in Brome verändern. Aldi will laut Bürgermeister seine Filiale vergrößern und seine Ausstattung verändern. Der Edeka-Markt will aus der Mühlenstraße weg, weil er dort nicht sichtbar ist. Stattdessen soll ein Standort an einer Durchgangsstraße her. Ein Investor für beide Vorhaben ist bereits gefunden. „Und der drückt aufs Tempo“, sagt Borchert. Schließlich habe man schon 2017 mit der Standortsuche begonnen. „Das sind Zeiträume, die längst nicht überall üblich sind“, so der Bürgermeister – und er fügt hinzu: „Es ist wichtig, dass wir das bald zum Abschluss bringen, damit die Struktur im Ort erhalten bleibt.“

Neuer Standort an der B 248: Der Bromer Aldi-Markt will sich vergrößern. Quelle: Christian Albroscheit

Ideen für Nutzung der alten Gebäude

Drohen nach dem Umzug Leerstände in Brome? Borchert hofft, dass nicht. Und er hat auch schon Ideen, wie es mit den beiden Gebäuden weitergehen kann. Im Aldi-Gebäude an der Braunschweiger Straße kann er sich einen Drogerie-Markt vorstellen. Der würde gut nach Brome passen, so Borchert. „Und die Lage ist attraktiv.“ Im Edeka-Gebäude kann sich der Bürgermeister Gastronomie, Saalbetrieb oder eine Begegnungsstätte vorstellen. Daran fehle es in Brome, nachdem die Perle an der Ohre abgebrannt sei. Allerdings werde der Flecken nicht als Käufer in Erscheinung treten. „Das wäre dann eine private Sache“, so Borchert.

Er appelliert an die Grundstücksbesitzer, zu den gesetzten Preisen zu verkaufen. „Die beiden Läden wollen ihre Situation verbessern und es geht auch um die Entwicklung von Brome“, sagt der Bürgermeister.

Von Christian Albroscheit