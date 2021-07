Der achtjährige Friedrich Wendt aus Ehra hat einen IQ von 180. Seine Fähigkeiten sind breit gefächert. Sie reichen von Mathematik bis hin zu Geografie. So erkennt er alle Nationalhymnen bereis nach wenigen Tönen, die Länder an ihren Umrissen, und er weiß deren Hauptstädte und Nachbarländer. Darüber wird Bita Schafi-Neya in Radiobeiträgen für den NDR und den Deutschlandfunk berichten. Je nach Sendeplatz werden NDR 1 Niedersachsen und möglicherweise auch NDR Info in 90 oder 180 Sekunden über Friedrich Wendt berichten. Außerdem arbeitet Schafi-Neya an einem Vier-Minuten-Beitrag für „Campus und Karriere“ beim Deutschlandfunk zu Hochbegabten in Deutschland, bei dem Friedrich Wendt als Hauptdarsteller wie ein roter Faden durch den Beitrag führen soll. Wann die Beiträge gesendet werden, steht noch nicht fest.