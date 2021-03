Rühen

Im Spätsommer soll mit dem Bau des Radweges nach Parsau entlang der Bundesstraße begonnen werden. Auch Probleme beim Grunderwerb aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse werden laut Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Wolfenbüttel daran nichts ändern: „Das wird funktionieren“, meint deren Leiter Michael Peuke.

Beim Ankauf der nötigen Flächen östlich der B 244 warte man nur noch „bei einem Grundstück auf die Rücksendung des Vertrags“ durch den Verkäufer. Nach wie vor unbeantwortet ist die Frage, wem ein weiteres Grundstück in Höhe eines Feldwegs zwischen Ortsausgang und Kriegsgräberstätte gehört. Auch ein öffentlicher Aufruf der Gemeinde Rühen brachte nichts. „Der Fall ist dubios und etwas für Juristen“, meint Peuke.

Niemandsland gibt es beim Radwegebau nicht

Der Form halber muss die Fläche aber einen Eigentümer haben, Niemandsland gibt es beim Radwegebau nicht. Zur Klärung wählte die Behörde den Weg, den sie ansonsten bei strittigen Grundstücksangelegenheiten geht, wenn „ein erhebliches öffentliches Interesse vorliegt“, und stellte für das Stückchen Land einen förmlichen Antrag auf „Besitzanweisung“ beim zuständigen „Enteignungskommissar“.

Dass die Gemeinde parallel beim Amtsgericht vorstellig geworden ist, um die Angelegenheit durch Eintragung einer juristischen Person als Eigentümer zu klären – wovon die Landesbehörde zuvor keine Kenntnis gehabt habe –, ist laut Michael Peuke fürs Verfahren unschädlich: „Alles kein Thema.“ Man wird die Bemühungen zur Schaffung der Voraussetzungen für einen lang erhofften Lückenschluss im Radwegenetz „so zusammenbringen, dass das klappt“.

Reine Baukosten liegen bei knapp einer Million Euro

Denn es hängt nur noch an der Klärung dieser letzten offenen Fragen zum Grunderwerb. Der Planfeststellungsbeschluss – quasi die Baugenehmigung für ein öffentliches Vorhaben – liege ebenso vor wie die Genehmigung der Haushaltsmittel für die 4,6 Kilometer lange Verbindung zwischen Parsau und Rühen. Grunderwerb und Planungskosten werden separat abgerechnet, eine Million Euro wurden vor drei Jahren für die Bauarbeiten veranschlagt. Mit Blick auf den aktuellen Baupreisindex sei allerdings durchaus mit höheren Kosten zu rechnen, so Peuke.

Maßnahme vor dem Winter abschließen

Nach Ostern oder spätestens im Mai sollen die Arbeiten für den Radwegbau ausgeschrieben werden. Auch abhängig von der zeitlichen Verfügbarkeit der Firma, die den Zuschlag aufgrund des günstigsten Angebots erhält, soll die Umsetzung im August oder September beginnen. „Ziel ist es, vor dem Winter fertig zu werden“, kündigt der Behördenleiter an. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Rühen, die im Frühjahr starten soll, habe keinen Einfluss auf das Projekt.

Die Anbindung an den Ortseingängen ist aufwändig

Aufwändig: Die Anbindung der Ortseingänge. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Zeitlich am aufwändigsten seien die verschwenkten Anbindungen an den Ortseingängen, die mit Steinpflaster und deshalb „in Handarbeit“ erstellt würden. „Auf freier Strecke“ kämen Maschinen zum Einsatz, um Baumstucken am Wegesrand auszugraben, den Boden abzuschieben, den Untergrund auszukoffern und verschiedene Drainage-, Frost- und Tragschichten einzubauen, die dem Asphalt, der abschließend aufgebracht wird, Halt und Langlebigkeit bescheren sollen.

Ein 2,50 Meter breites Asphaltband

Der künftige Radweg wird eine Breite von 2,50 Meter haben: „Unter zwei Meter bekommt man Wege mit Begegnungsverkehr heute gar nicht mehr genehmigt.“ Die lichte Breite sei der Tatsache geschuldet, dass sich in den letzten Jahren das gefahrene Tempo beim Fahrradverkehr – auch wegen der E-Bikes – stark erhöht habe: „Da ist mehr Platz wirklich von Vorteil.“ Und: Auf einen zweieinhalb Meter breiten Radweg passen ganz locker auch die „Unterhaltungsfahrzeuge“ für selbigen.

Von Jörg Rohlfs