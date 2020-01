Brome

Auf der Bundesstraße 248 zwischen Voitze und Brome müssen Kraftfahrer in den nächsten Wochen mit Behinderungen rechnen. Grund sind Arbeiten zur Aufstellung von Schutzplanken auf rund fünf Kilometern Länge in beiden Fahrtrichtungen. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag in Wolfenbüttel hin.

Wie die Behörde weiter mitteilte, beginnen die Arbeiten am Montag, 13. Januar, und sollen bis Ende März andauern. Die Schutzplanken werden witterungsabhängig in Tagesbaustellen installiert, so dass es örtlich zu Fahrbahnverengungen, teilweise mit Ampelregelung, kommen kann.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 260 000 Euro und werden vom Bund getragen. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Von unserer Redaktion