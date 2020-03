Am Aschermittwoch ist hier nix vorbei: Helau in Hoitlingen und Bergfeld

Bergfeld/Hoitlingen

Seit Aschermittwoch ist in den Hochburgen des Karnevals wieder Ruhe eingekehrt. Das heißt aber nicht, dass das nach den zahlreichen ausgerichteten Karnevalsfeiern in einigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde Brome wieder Ruhe eingekehrt ist. Närrischer Ausnahmezustand war wieder in Bergfeld und Hoitlingen angesagt. Wie in den Jahren bestimmte auch hier das schon zur Tradition zählende Faschingstreiben mit den dazugehörigen Begleiterscheinungen das Leben. So beherrschten in den beiden Gemeinden wieder einmal mehr zahlreiche Narren und Jecken das dörfliche Straßenbild. Beim dörflichen närrischen Treiben kamen schließlich auch die Jüngsten voll auf ihre Kosten.

„Die Kinder machen stets den Anfang“, hieß es aus den Reihen der Jungen Gesellschaft Bergfeld sowie auch aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr, die jeweils in beiden Orten am Wochenende wieder einmal mehr die Schirmherrschaft über den von Jung und Alt gleichermaßen an den Tag gelegten Frohsinn übernommen hatten. Nach den fröhlichen Kinderfaschingsfesten ging das närrische Treiben in Bergfeld sowie auch in Hoitlingen auf den abendlichen Faschingspartys im Gasthaus Zur Post sowie in Hoitlingen im Dorfgemeinschaftshaus in eine weitere Runde, in deren Verlauf sich zahlreiche kostümierte Gäste jeweils von einem rund zweistündigen närrischen Rahmenprogramm in beste Feierlaune versetzen ließen.

Humorvolle Büttenreden

Hierbei zeigte es sich einmal wieder mehr, dass es in beiden Orten zahlreiche weibliche und männliche außergewöhnliche Talente gibt, die sich aber das ganze Jahr über eher im Verborgenen halten, aber in der Faschingszeit stets zur Höchstform auflaufen. Mit ihren gesanglichen, schauspielerischen Auftritten und nicht zuletzt mit humorvollen Büttenreden brachte diese Akteure so letztlich die sich in einen Narrentempel verwandelten Säle schließlich zum Brodeln und heizten damit auch die Stimmung im Kreis der zahlreichen Jecken, Narren und Närrinnen weiter an.

Spaß bis zum frühen Morgen

Bis in die frühen Morgenstunden zog sich der Spaß hin, wie aus dem Kreis der Ausrichter am Sonntagmorgen bestätig wurde. Denn abgerundet wurde das närrische Wochenende in beiden Orten letztlich nach einer langen stimmungsvollen Nacht mit dem ebenfalls zur Tradition zählenden bunten Straßenumzug und dem anschließendem Katerfrühstück. Das biledete wieder einmal den krönenden Abschluss der fröhlichen Feiern. Die wurden wieder einmal „von der ganzen Dorfgemeinschaft mitgetragen“, freuten sich die Ausrichter.

Von Peter Zur