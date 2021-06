Seit neun Jahren betreibt Anke Knieling ihre Bücher-Telefonzelle in Ahnebeck. Jetzt wird dort vermehrt Werbung von Glaubensgemeinschaften eingestellt. Die 62-Jährige sieht ihre Idee dadurch missbraucht.

