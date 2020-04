Schafe mit Kehlbiss getötet: War es ein Wolf?

Rund vier Wochen wird es dauern, bis die DNA-Analyse vorliegt und endgültig klärt, ob die Schafe von Rolf Burscheid in Ahnebeck von einem oder mehreren Wölfen angegriffen wurden. Joachim Remitz, Wolfsberater für den Landkreis Gifhorn, nannte dieses Analyse-Ergebnis aus dem Wolfsbüro in Hannover in Kombination mit seiner eigenen Dokumentation als Grundlage dafür, ob Burscheid Schadenersatz beantragen kann. Rund 25 Mal sei er bereits als Wolfsberater angefordert worden, nennt Remitz die Zahl seiner Einsätze im Zusammenhang mit getöteten Weidetieren. „Bei 70 Prozent davon war es ein Wolf.“ Typisch bei den Raubtieren ist laut Remitz der Kehlbiss, mit dem die Beute „relativ schnell erlegt wird“. Wie viele Wölfe mittlerweile im Landkreis Gifhorn leben, kann der Wolfsberater angesichts des großen Aktionsradius’ dieser Rudeltiere nicht sagen. Fest steht ihm zufolge: „Es gibt ein festes Rudel bei Ehra und ein zweites vermutetes Rudel im Ringelah sowie einige Einzelwölfe.“ Raoul Reding, Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft Niedersachsen, berichtet für das erste Quartal dieses Jahres von insgesamt 908 Meldungen über Wolfsvorkommen in Niedersachsen. Der größte Teil sei von Jagdscheininhabern gemeldet worden, nur 28 Prozent der Fälle wurden von Nicht-Jägern gemeldet. Die Ergebnisse zeigen dem Wolfsbeauftragten zufolge, dass Jäger einen wesentlichen Beitrag zum niedersächsischen Wolfsmonitoring leisten. Seit dem Monitoringjahr 2011/12 gibt es laut Reding in Niedersachsen wieder „ein permanentes Wolfsvorkommen“.