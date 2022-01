Ab sofort wieder Vollsperrung der Rühener Ortsdurchfahrt

Rühen

Nach der Weihnachtspause geht’s jetzt weiter mit den Arbeiten: An der Ortsdurchfahrt von Rühen wird seit Dienstag wieder gearbeitet, die Straße ist zwischen Kreisel und Bahnhofsring wieder komplett gesperrt. Zwischenzeitlich war die Sperrung gut zwei Wochen lang aufgehoben worden, es gab eine Baupause.

Die Fahrbahn zwischen Kreisel und Netto-Zufahrt war zwar bereits vor Weihnachten asphaltiert und in beide Fahrtrichtungen nutzbar, allerdings geht es jetzt an die Nebenanlagen – deshalb wird noch einmal komplett gesperrt. Kanalarbeiten sowie die Erneuerung des Gehwegs einschließlich der Bushaltestellen stehen an. Die Landesbehörde hatte vor der Baupause angekündigt, dass diese Arbeiten noch einige Wochen in Anspruch nehmen werden. Die Rede ist davon, dass Ende Februar der erste Bauabschnitt komplett fertig sein soll – je nach Witterung.

Die anderen Bauabschnitte schließen sich unmittelbar an

Unmittelbar im Anschluss soll dann der zweite Bauabschnitt zwischen Bahnhofsring und Sparkasse in Angriff genommen werden; es bleibt bei der Vollsperrung. Und auch während des dritten Bauabschnitts zwischen Sparkasse und dem Ortsausgang in Richtung Brechtorf bleibt die Straße – dort handelt es sich dann um die Landesstraße 290 – weiterhin komplett gesperrt. Der vierte Bauabschnitt betrifft dann die Oebisfelder Straße. Dort wird lediglich die Fahrbahn abgefräst und anschließend der Asphalt erneuert.

Die Umleitung für alle, die aus Richtung Wolfsburg kommen und in Richtung Parsau wollen, erfolgt über Brechtorf und Eischott auf die Landesstraße 291 nach Hoitlingen und Tiddische, dann über die Kreisstraße 99 nach Bergfeld und über Parsau zurück auf die Bundesstraße 244 nach Wittingen. Aus Wittingen kommend verläuft die Umleitung entsprechend in umgekehrter Richtung. Der Verkehr aus Grafhorst kommend kann über die gerade frisch sanierte Kreisstraße 32 nach Parsau zurück auf die B 244 fahren. Aus Wittingen kommend ist diese Umleitung für den Schwerlastverkehr gesperrt.

Andere Streckenführung für vier Buslinien

Auch für Nutzer der Buslinien, die durch Rühen führen, ändert sich mit der erneuten Vollsperrung wieder etwas. Die Buslinien 151, 153, 160 und 161 der Verkehrsbetriebe Bachstein werden die Haltestellen Försterweg, Hauptstraße und Friedhof in den nächsten Monaten nicht bedienen. Ersatzweise stehen die Haltestellen Tulpenweg, Drömlingsweg und Schule zur Verfügung. In Parsau fällt die Haltestelle Hinter den Höfen flach, stattdessen stoppen die Busse an der Ecke Ackerende/Hauptstraße. Bachstein weist darauf hin, dass sich Verspätungen aufgrund der weiträumigen Umleitung nicht vermeiden lassen.

Die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Rühen, die im Oktober 2021 begonnen haben, wurden auf vier Bauabschnitte aufgeteilt. Als voraussichtliches Ende nennt die Landesbehörde den September 2022. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro: Rühen übernimmt 780 000 Euro, der Wasserverband Vorsfelde 135 000 Euro, das Land Niedersachsen 332 000 Euro und der Bund etwa 1,24 Millionen Euro.

Von der AZ-Redaktion