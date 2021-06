Ab in die Fluten: Bromes Freibad ist offen

Brome

Bei sommerlich-warmen Temperaturen tut eine Abkühlung richtig gut. Das ist jetzt auch wieder im Bromer Freibad möglich, das seit Donnerstag seine Pforten geöffnet hat.Am Mittwoch fand das traditionelle Anschwimmen mit Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie dem DLRG und dem Förderverein zum Erhalt des Bromer Freibades statt. Am Donnerstag wurde das Bad dann bei Juni-Hitze und an diesem Tag kostenlosem Eintritt geöffnet.

Die Saison ist eröffnet: Bromes Freibad wartet auf Besucher. Quelle: Alexander Täger

Dass der Saisonstart mit etwas Verspätung durchgeführt wurde, lag zunächst an coronabedingten Lieferschwierigkeiten für nötiges Fliesenmaterial, wie von Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann und der Fachbereichsleiterin für Jugend und Soziales, Sophie Tinscher, zu erfahren war. Anschließend sorgte die unbeständige Witterung im Mai dafür, dass die Fliesenarbeiten erst kürzlich fertiggestellt werden konnten. Alle hätten sich aber große Mühe gegeben, um den Saisonstart jetzt zu ermöglichen, so Tinscher, die insbesondere dem Bauamt sowie Schwimmmeister Dietmar Wilke für ihren Einsatz dankt.

Der Förderverein plant eine Lichtanlage an den Schwimmbecken

Derzeit ist neben Wilke ein Rettungsschwimmer im Bad beschäftigt, Tinscher rechnet damit, dass noch weiteres Fachpersonal hinzu kommt. Geplant ist, dass das Freibad in diesem Jahr noch über den 15. September hinaus geöffnet bleiben soll – sofern es die Witterung ermöglicht. Damit es dann nicht zu dunkel wird, plant der Förderverein zum Erhalt des Bromer Freibads, eine Lichtanlage an den Becken zu installieren. „Das soll nach Möglichkeit noch in dieser Saison gemacht werden“, erklärt der Vorsitzende Olaf Marienhagen, der auch einen neuen Anstrich für die Rutsche im Nichtschwimmerbecken im Blick hat. Ein weiterer Sonnenschirm im Bereich des Kinderbeckens wurde bereits angeschafft. Der Förderverein sei darüber hinaus gut aufgestellt: „Wir hatten keine Austritte durch die Corona-Pandemie“, freut sich Marienhagen.

Für die Schwimmkurse der DLRG gibt es schon Wartelisten

Ebenfalls gut aufgestellt sieht sich die DLRG-Ortsgruppe Brome. „Wir wollen den Sommer ausnutzen, damit möglichst viele Kinder Schwimmen lernen können“, sagen die Vorsitzenden Ralf Bettermann und Klaus-Peter Kunkel mit Blick auf die anstehenden Schwimmkurse, für die es aber bereits eine Warteliste gibt. Wer Fragen zu Schwimmkursen hat, kann sich an den Schwimmmeister oder die DLRG wenden.

Wissenswertes rund um den Freibadbesuch Wegen des Hygienekonzepts wird der Betrieb im Freibad Brome mit einigen Einschränkungen verbunden sein. Für den Besuch sei derzeit aber keine Voranmeldung, kein Test und kein Termin nötig, sagt Sophie Tinscher von der Samtgemeindeverwaltung. Geöffnet ist in Zeitintervallen: montags bis freitags von 6 bis 8.45 Uhr sowie 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr. Samstags und sonntags ist von 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr geöffnet. Einlassschluss ist um 19.30 Uhr. Grundsätzlich gilt im gesamten Freibad, auch im Wasser, der Mindestabstand von 1,5 Metern, die Liegewiesen werden geöffnet und können mit Einhaltung des Mindestabstands von mindestens 1,5 Metern genutzt werden, der Kiosk öffnet zu den ausgehängten Zeiten. Ebenso sind die Matschanlage und die Spielgeräte zugänglich. Die Begleitung durch einen Erwachsenen ist für Kinder bis zum vollendeten neunten Lebensjahr erforderlich. Die Innenduschen können nur als Einzelduschen genutzt werden. Die Außenumkleidekabinen werden geöffnet. Das Schwimmerbecken ist in drei Bahnen geteilt, in denen das Einbahnstraßenprinzip gilt. Um den Bargeldverkehr und die Wartezeiten zu minimieren, macht die Samtgemeinde darauf aufmerksam, dass neben den Einzeltickets – sie gelten für ein Zeitintervall – auch Geldwert- und Saisonkarten erworben werden können. Anträge für diese können auf der Internetseite heruntergeladen und ausgefüllt werden. Außerdem bittet die Samtgemeinde darum, das Bargeld passend dabei zu haben, da eine bargeldlose Zahlung nicht möglich ist. Am Freitag ist die Kasse ab 6 Uhr besetzt, ab Samstag dann ab 9 Uhr.

Viel Lob hat die Bromer DLRG-Ortsgruppe jüngst übrigens für Lehrvideos mit den Maskottchen Kalle und Kati erhalten, mit denen Kinder während des Lockdowns schon etwas über das Schwimmen-Lernen erfahren konnten. Die von Monika und Stephan Messerschmidt erstellten Videos können über die Internetseite der Bromer DLRG-Ortsgruppe oder über YouTube abgerufen werden.

Von Alexander Täger