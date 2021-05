Bergfeld

Für AZ-Leserin Birgitta Klickow aus Bergfeld ist die Impfkampagne mit ihren Ausnahmen und Priorisierungen nicht mehr nachvollziehbar. Als sie gelesen hat, dass VW mit Biontech impft, schickte sie der AZ folgenden Leserbrief:

Ich bin 1954 geboren und habe mich während des Osterurlaubs meiner Hausärztin in Rühen schriftlich für eine Impfung angemeldet, wenn ich an der Reihe bin. Am 6. Mai sagte mir meine Hausärztin, dass ich voraussichtlich erst im Juni oder Juli dran bin. Aus vielerlei Gründen lehne ich das Astrazeneca ab. Seit dem 6. Mai bin ich auch im Impfzentrum Gifhorn angemeldet.

Den Termin für die Impfung mit Astrazeneca hat sie storniert

Am 19. Mai habe ich nun für den 27. Mai einen Termin in Gifhorn auch für Astrazeneca bekommen, welchen ich dann aber storniert habe. Jetzt lese ich in der Zeitung, dass VW jetzt auch mit Biontech impft.

Ich kenne jeder Menge junger Leute, die bei VW arbeiten und schon längst geimpft sind. Ich kann das alles nicht ganz verstehen. Ich habe jetzt den Makel, 60+ zu sein und Astrazeneca abzulehnen – das ist wohl strafbar?

Von AZ-Leserin Birgitta Klickow