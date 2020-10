30 Jahre Wiedervereinigung: So feiert das ehemals geteilte Doppeldorf Zicherie/Böckwitz

Zicherie/Böckwitz

Für Ingrid Wallmann und Gerhard Bemm hielt der Tag jede Menge Überraschungen bereit: Die beiden Senioren aus Magdeburg hatten sich am Samstag eher zufällig ins Grenzmuseum Böckwitz/ Zicherie verirrt. Doch sie werden den Tag, an dem das Doppeldorf 30 Jahre Wiedervereinigung feierte, noch lange in Erinnerung behalten – denn er stand für sie vor allem im Zeichen der Begegnung. So wie ihnen ging es vielen Besuchen, über den Tag verteilt waren es mehrere hundert.

Ingrid Wallmann und Gerhard Bemm sind jedes Jahr am 3. Oktober ein Stück am Grünen Band unterwegs, der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Und am Samstag landeten sie im Grenzmuseum Böckwitz/ Zicherie. „Es ist sehr eindrücklich, weil es den Ort betrifft. Da stecken viel Fleiß und Sachkenntnis drin“, sagte Gerhard Bemm. Was ihm und seiner Begleiterin in Erinnerung bleiben werden, sind aber vor allem die persönlichen Erlebnisse, die dort geschildert werden, und die Gespräche mit anderen Besuchern. „Wir waren uns mit vielen einig, dass die Solidarität in der Gesellschaft nicht mehr so stark ist. Das ist gefährlich“, sagte Gerhard Bemm.

Die Pastoren Jürgen Klein und Thomas Piesker warnten vor Abschottung und Distanzierung

Das Programm im Grenzmuseum begann mit einem gemeinsamen Gottesdienst der Pastoren Jürgen Klein ( Brome/ Zicherie) und Thomas Piesker (Steimke Böckwitz). Sie erinnerten an die Teilung, die Wiedervereinigung und warnten vor erneuten Gefahren für die Demokratie. „Die Einheit ist kein Abschluss, sondern ein Aufbruch“, sagte Thomas Piesker. „Abschottung und Distanzierung führen zu Feindschaft“, ergänzte Jürgen Klein. Und deshalb müsse die Erinnerung an die Teilung und die SED-Diktatur bewahrt werden. „Es ist Unsinn, heutige Einschränkungen mit den damaligen gleichzusetzen“, sagte Piesker mit Blick auf die Corona-Maßnahmen und „ewig Gestrige“, die die Demokratie abschaffen wollten.

„Die Wiedervereinigung fängt vor der Haustür an und wir wollen das leben“, sagte Verena Treichel, Vorsitzende des Museumsvereins. Die Geschichte zu erzählen sei wichtig. Aber ebenso wichtig sei es, das Zusammenleben in der Region zu gestalten. „Und das Museumsgelände ist ein toller Ort dafür“, sagte Treichel. Und so entstand das Programm zur Einheitsfeier mit Elementen aus Natur, Geschichte und Kultur. Begonnen hatte das Programm, das unter dem Motto „zusammenIwachsen“ stand, mit zwei Fahrradtouren: Eine führte entlang des Grünen Bandes, eine andere beschäftigte sich mit den Geschichten des Doppeldorfes. „Beide Touren waren ausgebucht“, freute sich Verena Treichel. Auch das Feedback auf dem Museumsgelände sei „sehr, sehr gut. Es sind auch viele Familien da.“

Autor Heinrich Thies stellte sein Buch „Weit ist der Weg nach Zicherie “ vor

Nach dem Gottesdienst stimmte das Duo Jan & Tabea die Besucher mit deutschen und internationalen Coversongs auf den Abend ein. Im Anschluss stand in der Museumsscheune der Besuch von Heinrich Thies auf dem Programm. Der Autor des Buches „Weit ist der Weg nach Zicherie“ kehrte an den Ort des Geschehens zurück und unternahm gemeinsam mit den Zeitzeugen Willi Schütte und Beate Meyer eine Reise in die Zeit als Zicherie und Böckwitz getrennt waren. „Mittlerweile weiß man gar nicht mehr so genau, wo der Grenzzaun stand. Umso wichtiger ist es, an diese Zeit zu erinnern“, sagte Thies. Idee des Buches sei es, Brücken zu bauen und Verständnis zu schaffen. „Deshalb freue ich mich auch über die Verjüngung und das Engagement des Museumsvereins“, sagte Thies.

Der Abend klang schließlich mit einer weiteren Lesung aus. Musikalisch unterstützt von Jan & Tabea stellte Beatrix Flatt ihr Buch „Grenzenlos – Begegnungen am Grünen Band“ vor. Die Autorin war innerhalb von 63 Tagen 1400 Kilometer entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze gewandert.

Von Christian Albroscheit