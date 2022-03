Rühen

Seit gut 100 Tagen ist Theo Bossert Bürgermeister der mittlerweile 6000-Seelen-Gemeinde Rühen. Die Fülle an Themen, die in dieser Zeit an ihn heran getragen wurden, hat ihn überrascht: „Ich versuche, mich allen zu widmen.“ Aus den Augen verloren hat der 69-Jährige deswegen aber nicht jene Anliegen, deretwegen er Bürgermeister geworden ist.

Zur Kommunalpolitik kam der gebürtige Karlsruher, der seinen Job im Vertriebs-Controlling bei Volkswagen vor zehn Jahren an den Nagel hängte, 2016, weil er seinerzeit unzufrieden war mit dem Vor-Ort-Umgang beim Thema Eichenprozessionsspinner. Er wurde auf Anhieb in den Gemeinderat gewählt als Parteiloser auf der CDU-Wahlliste. Bei der Wahl im vergangenen Jahr holte er mit Abstand die meisten Stimmen aller Bewerber und fand anschließend eine Mehrheit im Rat, die er nun als Bürgermeister hinter sich weiß.

Ein Bürgermeister, der sich „für die Bürger einsetzt“

Für dieses Amt und als Mitglied des Samtgemeinderates kommt Bossert, dessen vier Enkelkinder alle in der Gemeinde leben, auf 25 bis 30 Wochenstunden „plus Termine an Wochenenden“, was schon für Diskussionen mit seiner Frau sorgte. Er habe sich aber vorgenommen, ein Bürgermeister zu sein, der sich „für die Bürger einsetzt“ – in kleinen wie in großen Dingen. Und zu letzteren gehört das Feintuning bei der laufenden Sanierung der Ortsdurchfahrt.

Neben der Verlegung einer Bushaltestelle und dem Bemühen um eine stets „bürgerfreundliche Umleitungssituation“ ist es vor allem die Verlegung der Netto-Zufahrt, die derzeit direkt gegenüber des Försterwegs liegt, was bislang regelmäßig für gefährliche Verkehrssituationen sorgt. Dieses Vorhaben umzusetzen, ist nicht einfach, hat Theo Bossert erfahren, der allerdings über Beharrlichkeit und Ausdauer verfügt: „Man muss die Leute nerven.“

Bossert will die Infrastruktur ausbauen

Gleiches gilt für den dritten Bauabschnitt, wenn die Verbindung Richtung Wolfsburg gekappt wird. Man sei mittlerweile planerisch auf gutem Weg, dabei den „Schulbusverkehr nicht zu beeinträchtigen und die Rettungswege zu erhalten“. Ein anderes Projekt ist die Neuansiedlung eines „Vollsortimenters“ wie Edeka, Rewe oder Kaufland sowie eines Drogeriemarktes und eines Garten- oder Baumarktes am nördlichen Ortsausgang: „Wir brauchen diese Infrastruktur.“

Noch im März wird ein neuer potenzieller Investor des lang gewünschten Ärztehauses in der Koleitsche einen überarbeiteten Entwurf für eben jenes vorstellen, das Bossert lieber als „Gesundheitszentrum“ betiteln möchte, in dem neben Ärzten auch ein Café, neue Räumlichkeiten für die örtliche Apotheke und andere Dienstleister untergebracht werden könnten – und eine Art „Treffpunkt“ im Ort bilden.

Radweg nach Eischott und die Sanierung der Grundschule

Seit 30 Jahren in Planung: Ein Radweg von Brechtorf nach Eischott. Quelle: Jörg Rohlfs

Zahlreiche Gespräche geführt hat er auch schon wegen des seit 30 Jahren geplanten Radwegs von Brechtorf nach Eischott, war deshalb gar in Kontakt mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann – weil diese Radverbindung wichtig sei. Ebenso wie eine Änderung des „katastrophalen baulichen Zustands der Grundschule“. Da kann Theo Bossert zwar als Bürgermeister der Gemeinde mangels Zuständigkeit nichts bewegen – aber dafür ist er Mitglied im Schulausschuss der Samtgemeinde und kann sich „kümmern“. So geht das!