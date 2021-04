Zweiter Golfprofessional für den Club Wolfsburg/Boldecker Land

Bokensdorf

Es scheint erst gestern gewesen zu sein, als Samuel Perelzweig Anfang 2020 seine Golfschule im Golfclub Wolfsburg/Boldecker Land gegründet hat. Was zu Beginn nach einem erschwerten Start aussah – immerhin wurde die gesamte Anlage kurz nach seinem Start coronabedingt gesperrt –, hat sich anders entwickelt: Schnell stellte sich heraus, dass sich die Golfschule Samuel Perelzweig nicht nur rasant entwickelt, sondern schlagartig sämtliche Kapazitäten auch längerfristig ausgebucht waren. Golf als Individualsport an der frischen Luft war gefragt.

Schnell wurde also klar: Expansion statt Krise, denn allein konnte Perelzweig dem Andrang nicht mehr Herr werden. „Daher freuen wir uns jetzt besonders über den neuen Zuwachs, denn seit dem 1. Februar 2021 hat Samuel einen weiteren Pro für uns gewonnen“, berichtet der Golfclub in einer Pressemitteilung. Mit Jakub Bouda steht den Mitgliedern und Gästen ein weiterer Golfprofessional an sechs Tagen pro Woche zur Verfügung.

Die beiden trainieren seit ihrem achten Lebensjahr gemeinsam

Ein großer Vorteil bei der neuen Zusammenarbeit der beiden ist, dass Bouda kein Unbekannter ist, sondern Perelzweig und ihn eine langjährige Freundschaft verbindet. Beide haben sehr früh in ihrer Kindheit angefangen, Golf zu spielen – und dann haben die beiden gemeinsam ab ihrem achten Lebensjahr trainiert, gespielt und Erfahrungen gesammelt, ehe sie sich für eine Ausbildung als Golfprofessional entschieden haben. Diese haben sie ebenfalls gemeinsam im gleichen Abschlussjahr absolviert. Die beiden verbinden also nicht nur berufliche Interessen, sondern eine langjährige Freundschaft, die jetzt in der gemeinsamen Zusammenarbeit in der „Golfschule Perelzweig & Bouda“ gipfelt.

Lesen Sie auch

Boldecker Land: Abwassergebühren werden nicht erhöht

Boldecker Land: Modernisierungsoffensive für die Grundschulen

Bokensdorf: Jetzt hat die Feuerwehr den Schlüssel für ihr neues Gerätehaus

Golfende haben vollkommen unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen an ein Training durch einen Pro. Daher haben Perelzweig und Bouda ihre Angebote passgenau und flexibel auf unterschiedliche Spielertypen abgestimmt. Egal ob geschnuppert werden soll, Trainings für Rookies, Kinder und Jugendliche, Gruppen-, Mannschafts- oder Einzelspielertrainings anstehen, das gesamte Portfolio wird abgedeckt. Im Gespräch mit den beiden betonen sie, dass unabhängig für wen speziell ein Training sein soll, der Fokus darauf liegt, ein „ganzheitliches Coaching“ anzubieten, denn der reine Trainingsbegriff decke nicht alles ab – auch Course Management, Mentaltraining und individuelle Fitness- und Gesundheitsaspekte sind Kernthemen im ganzheitlichen Ansatz der zwei.

Eine Möglichkeit für alle Generationen und nicht nur in Coronazeiten

„Dabei ist der Golfsport nicht nur in Coronazeiten eine großartige Möglichkeit für alle Generationen, aktiv zu werden und zu sein“, schreibt der Golfclub in der Pressemitteilung. Nach ihren Zielen gefragt, sind sich Jakub und Samuel jedenfalls vollkommen einig: „Für jeden Golfenden die beste Golfschule in der Region zu werden.“

Von der AZ-Redaktion