Zwei neue Geräteräume für den Sportverein

Barwedel

Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung hat dem Sportverein Barwedel bei der Verwirklichung zur Errichtung zweier Gerätelagerräume im Außenbereich des Sportplatzgeländes mit einer Zuwendung von 600 Euro unter die Arme gegriffen. Wie Projektleiter und zweiter Vorsitzender Hermann Wrede an der Baustelle erklärte, „war der Auslöser das Projekt anzugehen der Wunsch der Sparte Fußball, des Jugendleiters, der Trainer sowie der Betreuer, die Lagermöglichkeiten für Trainingsmittel zu erweitern.“

Zwei Räume in grüner Farbe

Die Fußballsparte sei mit 60 Aktiven in den drei Herrenmannschaften (1. Herren, 2. Herren, Altsenioren) die mitgliederstärkste im Verein. „Hinzu kommen fünf Jugendmannschaften mit um die 50 Jugendfußballern aus dem Jugendförderverein Boldecker Land. Durch die Anmeldung der 2. Herrenmannschaft und zeitgleiches Training weiterer Herrenmannschaften mit zusätzlichen Gerätschaften sowie der fünf Mannschaften des JFV mit deren speziellen Trainingsmitteln war eine Erweiterung des Geräte- und Lagerraumes unumgänglich“, so Wrede. Laut Vorsitzendem Carl-Gerhard Helmke entstanden zwei je 15 Quadratmeter große Gerätelagerräume aus verzinktem Trapezblech in grüner Farbe.

Von Joachim Dürheide