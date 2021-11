Wie in Weyhausen schnell eine neue Krippe entstehen kann

Weyhausen

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Weyhausen schlägt dem Gemeinderat vor, die Weichen für eine Erweiterung des Krippenangebots im Ort zu stellen. Zu diesem Zweck sollte dem Wunsch der Samtgemeindeverwaltung stattgegeben werden, auf dem Grundstück der Gemeinde Weyhausen neben in Nähe der Tennisanlage Silbersee der bestehenden Krippe eine zweite anzufügen. Das Gelände mit einer Größenordnung von rund 1500 Quadratmetern sollte der Samtgemeinde kostenlos und langfristig zur Verfügung gestellt werden.

Wenn auch bezüglich der langen Laufzeiten aus den Reihen des Ausschusses einige Bedenken laut wurden, so verschloss sich der Ausschuss letztlich nicht dem Zwang, möglichst schnell weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Kinder zu schaffen. Bürgermeisterin Gaby Klose (WBG) hatte zuvor zur Eile gemahnt: „Aktuell fehlen in der Samtgemeinde 300 Plätze in Kitas und Krippen.“ Da sei es ein Gebot der Stunde, schnelle Abhilfe zu schaffen.

„Bitte nicht verwechseln mit Containern“

Diese könne tatsächlich relativ zügig erfolgen, denn die Krippe soll in Modulbauweise entstehen. „Bitte nicht verwechseln mit Containern“, so die Bürgermeisterin in Richtung besorgter Eltern. Diese Art Räumlichkeiten entsprächen durchaus modernsten Anforderungen und hätten sich in benachbarten Kommunen bestens bewährt. Falls sie eines Tages nicht mehr gebraucht würden, so könnten sie schnell und unbürokratisch anderen Aufgaben zugeführt werden. Martin Eisbrenner (WBG) erachtete es als positiv, dass die zweite Krippe in Weyhausen verbleibe. Für die SPD im Ausschuss gab Sebastian Schien ebenfalls ein positives Votum ab: „Berufstätige Eltern legen aus verständlichen Gründen Wert darauf, dass die Kinder wohnortnah vernünftig untergebracht und betreut werden.“

Insgesamt verlief die erste Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses mit besonderer Corona-Sicherung im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses unter dem Vorsitz von Reinhard Wessel (WBG) in harmonischer Atmosphäre. So beschloss man nach einer Versuchsphase die Verlängerung der Verkehrsberuhigung in der Maschgartenstraße, die viel befahrene Verkehrsader bleibt also eine so genannte unechte Einbahnstraße. „Die Anlieger haben sich bisher positiv über den Verlauf der Testphase geäußert“, so Bürgermeisterin Klose, Beschwerden gab es nicht. Im Gegenteil. „Das ist eine gute Sache“, so Martin Eisbrenner. In der Maschstraße sei es sehr viel ruhiger geworden. Und auch die Polizei habe sich positiv geäußert. Grund genug, die ursprünglich bis Dezember diesen Jahres temporäre Einbahnstraßenregelung auch weiterhin zu praktizieren.

Die Frage nach der Kapazität der Zufahrt in die Klanze Ost ist offen

Ein anderes Thema allerdings löste bei einigen Ausschussmitgliedern Stirnrunzeln aus. Auf einem Grundstück in Klanze Ost, 1. Abschnitt, sollten auf rund 2500 Quadratmetern ursprünglich zwei Einfamilienhäuser entstehen. Ein Investor und neuer Grundstücksbesitzer allerdings hat weitergehende Pläne. Er plant nun – so allerdings noch unbestätigte Informationen – zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils drei Stockwerken. Nach dem gültigen Bebauungsplan seien solche Objekte in dem gemischten Wohngebiet durchaus möglich, sie verstießen nicht gegen bestehendes Recht. Allerdings könnte damit die Kapazität der bisher geplanten Zufahrt über den Wiesenpiperring überschritten werden, so dass man doch auf die Zufahrt über den Mühlenweg zurückgreifen müsse.

Bernhard Weiser (WBG): Ich habe da so meine Bedenken, was da entstehen soll.“ Und obwohl Bürgermeisterin Klose beteuerte, dass alles in gesetzlichem Rahmen verlaufe, wird man das Bauvorhaben sicher im Auge behalten. Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat ferner, eine Machbarkeitsstudie über einen optimalen Hochwasserschutz bei einer Spezialfirma in Auftrag zu geben.

Von Burkhard Heuer