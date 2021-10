Weyhausen

Ziemlich viel Spaß hatten am Donnerstag Schülerinnen und Schüler der Grundschule Weyhausen bei den von ihnen gestalteten „Galavorstellungen“ des Mitmachzirkus Smiley in dem Zelt auf dem Schützenplatz. Die Begeisterung, mit der sie die zuvor eingeübten Nummern darboten, erfasste sofort auch das Publikum bestehend aus Verwandten und Mitschülern.

Am Montag hatte im Rahmen einer Projektwoche für die 145 Kinder der ersten bis vierten Klassen das Training begonnen – in Gruppen probte die eine Hälfte unter Anleitung der sechsköpfigen Zirkusfamilie Woitschack von 8 bis 11 Uhr, im Anschluss die andere. Alle hatten im Vorhinein drei Wünsche äußern können, was sie machen wollten: Clownerie, Akrobatik, Jonglage und anderes mehr.

Ziel: Ängste verlieren, Rücksicht üben

Zugeteilt wurden sie sodann nach Talenten: „Man sieht es schon am Gang und nach ein paar Sätzen, was zu ihnen passt“, ließ Stefan Woitschack keinen Zweifel an seiner Menschenkenntnis aufkommen. „Ängste verlieren, lernen, im Mittelpunkt zu stehen und Rücksicht zu üben“, zählt das Oberhaupt der Zirkusfamilie mit Stammsitz im mecklenburgischen Parchim nur einige positive Effekte der zirzensischen Übungen samt Darbietung auf.

„Totalen Spaß“ hätten ihre Schutzbefohlenen schon bei den Vorbereitungen für die Vorstellungen gehabt, berichtete Schulleiterin Almut Schrader von einem gelungenen Projekt, das vom Förderverein der Grundschule sowie durch Eintrittsgelder finanziert wurde. Besonderen Dank richtete sie an die Lehrerin Kristina Schlegel, die das Projekt in Gänze organisiert habe.

Bildergalerie vom Mitmachzirkus

Bunte Lichter, Witz und Tempo

Die Zutaten der Vorstellungen am Donnerstag sorgten für ausgelassene Stimmung auch auf den voll besetzten Rängen im beheizten Zirkuszelt: Nebel, bunte Lichter, euphorisierende Musik, fröhliche Kinder, Witz und Tempo. Höchstwahrscheinlich erwartet die Besucher der beiden Aufführungen der zweiten Kohorte am Freitag ein ähnlich mitreißendes Spektakel – pointiert von traditionell anarchischen Clowns, denen dank List und Laune die Verbote und der hoch erhobene Zeigefinger des Spielverderbers nichts anhaben können.

Von Jörg Rohlfs