Weyhausen

Neue Besitzerin: Die AOC Immobilien AG aus Magdeburg hat im Baugebiet Klanze zu Jahresbeginn drei Grundstücke erworben. Das Unternehmen teilt mit, es projektiere neben einem fünfteiligen Wohnquartier am Wiesenpieper Ring An der Klanze ein ehedem bereits avisiertes Ensemble aus Bürogebäude und Parkhaus. Letzteres auch „in Ergänzung der kurz vor dem Baustart stehenden Quartiersentwicklung Trias Weyhausen“.

Die Gesamtfläche der Grundstücke beträgt knapp 16 000 Quadratmeter. Für das unbebaute 5000-Quadratmeter-Grundstück am Wiesenpieper Ring existierten laut Andrea Meisel, AOC-Prokuristin und Leiterin der Projektentwicklung, erste Planungsstudien. Diese sehen ein Wohnquartier aus fünf Gebäuden mit einzelnen kleineren Gewerbeflächen im Erdgeschoss und einer Gesamt-Mietfläche von 6300 Quadratmetern vor.

„Büro bleibt zentraler Ort für Arbeit und Austausch“

Auch für die beiden Areale an der Straße An der Klanze gebe es „erste Studien, AOC wird aber eine neue Planung aufsetzen“. Das Ziel bleibt jedoch der Neubau eines Bürogebäudes und eines Parkhauses: „Obschon sich die langfristigen Folgen der Pandemie nur schwerlich abschätzen lassen, bleibt aus unserer Sicht das Büro der zentrale Ort für Arbeit und Austausch“, so Meisel.

AOC war schon vor dem aktuellen Engagement in Weyhausen planerisch unterwegs. Man habe An der Klanze auf 7500 Quadratmetern „das anspruchsvolle Quartier Trias“ entwickelt mit 149 Zwei- bis Vierraumwohnungen sowie 212 Stellplätzen. Die Baugenehmigung dafür sei unlängst erteilt worden, mit einem Baustart werde noch in diesem Quartal gerechnet.

Naturnahes Wohnen und ausgezeichnete Anbindung

„Attraktiver Investitionsstandort“: AOC-Vorstand Till Schwerdtfeger. Quelle: AOC Immobilien AG

„Wolfsburg ist ein attraktiver Investitionsstandort, der mit Innovation und Arbeitsplätzen glänzt“, kommentiert AOC-Vorstand Till Schwerdtfeger die Grundstücks-Ankäufe in der Klanze. Mit ihren fast 125 000 Einwohnern und den täglichen 80 000 Pendlern liege die Stadt „weit vorn bei den Kommunen mit den besten Zukunftsaussichten in Deutschland. Das lässt uns auch an den Standort vor den Toren der Stadt glauben“. Weyhausen überzeuge mit der perfekten Kombination aus „naturnahem Wohnen und ausgezeichneter Anbindung an einen boomenden Wirtschaftsstandort“.

Von der AZ-Redaktion