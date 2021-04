Weyhausen

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Weyhausen haben die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) das Regenbecken an der Klanze erweitert. „Rund 300 Kubikmeter mehr Speichervolumen stehen damit nun zusätzlich bei Regenfällen zur Verfügung“, so Abteilungsleiter Burkhardt Noltemeyer.

Geplant war die Bereitstellung des zusätzlichen Speicherraumes erst im Mai. „Das gute Wetter nach den Osterfeiertagen hat aber dazu beigetragen, dass die Speicherraumerweiterung im Regenbecken schneller als erwartet realisiert werden konnte“, freut sich WEB-Bauleiter Hans Jürgen Eicke über den frühzeitigen Abschluss der Baggerarbeiten. „Jetzt muss nur noch die Einsaat aufgehen, damit sich die neuen Böschungen stabilisieren“.

„Baustein im Sinne der Starkregenvorsorge“

Starkregen: Unter anderem 2017 stand Weyhausen unter Wasser. Quelle: Michael Franke Archiv

Auch Weyhausens Bürgermeisterin Gaby Klose begrüßt die mit der WEB abgestimmte und durchgeführte Baumaßnahme, denn „ein weiterer Baustein im Sinne der Starkregenvorsorge in Weyhausen ist damit gesetzt worden“ – im Juni 2020 und noch schlimmer im Mai 2017 war die Gemeinde durch Regenfälle überflutet worden. An der Klanze müsse „wegen sicherheitstechnischer Aspekte“ jetzt nur noch ein Zaun rund um das gedichtete Vorbecken gezogen werden, „aufgrund einer neuen Gefährdungsbeurteilung“.

Und es geht noch weiter. „Die WEB arbeitet Zug um Zug die gemeinsam mit der Samtgemeinde Boldecker Land und der Gemeinde Weyhausen beschlossenen Maßnahmen zur Starkregenvorsorge und zur Neuordnung der Abwasserbeseitigung im Boldecker Land ab“, so Noltemeyer. Alle hätten das Ziel, die aus technischen Gründen bis zum Jahresende notwendige Stilllegung der Kläranlage Weyhausen zu ermöglichen.

Weitere Arbeiten sind für den Mai geplant

Als nächste Baumaßnahme kündigt die WEB die Erweiterung des Schmutzwasserpumpwerks Iffiegarten an sowie die Verlegung neuer Schmutzwasserdruckleitungen vom Iffiegarten bis nördlich der Bundesstraße B188. Beginnen sollen diese Arbeiten Anfang Mai.

Von der AZ/WAZ-Redaktion