Andrea Helbing macht sich Sorgen um die vier Kamerun-Schafe, die sie von ihrem Bürofenster in Weyhausen aus sehen kann. Da sie selber mal Kamerun-Schafe gehalten hat und nach wie vor ein paar Zwergziegen besitzt, ist sie überzeugt: „Diese Schafe werden nicht artgerecht gehalten, erst recht nicht bei der Hitze.“ Das macht sie an verschiedenen Kriterien fest.

„Mindestens ein Unterstand, der für Schatten sorgt, müsste doch sein“

„Die Schafe fühlen sich sichtlich unwohl, blöken jeden Vorbeikommenden an und hecheln so heftig, wie ich es bei Schafen noch nie gesehen habe“, hat Andrea Helbing beobachtet. Sie vermutet, dass die Hitze auch den Tieren zu schaffen macht: „Mindestens ein Unterstand, der für Schatten sorgt, müsste doch sein – die Tiere haben in der derzeitigen prallen Sonne keinerlei Möglichkeiten, sich unterzustellen oder irgendwo Schutz zu suchen. Ein Pavillonzelt würde schon ausreichen, um ihnen ein bisschen Schatten zu verschaffen.“ Die Tiere stünden stattdessen apathisch und mit hängenden Köpfen in der Hitze auf der Fläche, „sie käuen nicht mal wieder“.

Kamerun-Schafe haben keine Wolle, sondern sind kurzhaarig. „Sie werden wegen des Fleisches gehalten“, weiß Andrea Helbing. „Und als Rasenmäher.“ Da sie nicht geschoren werden müssen und im Futter sehr genügsam seien, nicht mal Kraftfutter bräuchten, „sind sie nicht so kostenintensiv wie andere Schafrassen“. Fachleute beschreiben diese Schafrasse als ausgesprochen genügsam, Kamerun-Schafe benötigten weder viel Futter noch viel Wasser, wenngleich Zugang zu Wasser erforderlich sei, außerdem eine „durchschnittliche Weide“. Das sieht Andrea Helbing allerdings in Weyhausen nicht gegeben. „Der Untergrund der Fläche besteht aus Schotter, und was dort steht, ist kein Gras, sondern hüfthohes Unkraut.“ Das sei nicht das richtige Futter für die Vierbeiner.

Das Veterinäramt des Landkreises ist eingeschaltet

Mit ihrer Einschätzung stehe sie nicht alleine da, berichtet Andrea Helbing. „Leute, die dort spazieren gehen, bringen den Tieren schon mal frisches Wasser.“ Sie selber habe das Veterinäramt des Landkreises informiert und wisse inzwischen, dass sich auch andere dort gemeldet hätten, „aber leider habe ich bislang keine Rückmeldung bekommen“.

Der Landkreis teilte auf AZ-Anfrage dazu mit, dass der Fall in Weyhausen dem Veterinäramt bekannt sei. Es werde am Montag eine Stellungnahme abgeben, ob die Einschätzung von Andrea Helbing korrekt und die Haltung dieser Schafe tatsächlich nicht artgerecht sei. Auf Nachfrage bei Jennifer Breit, Vorsitzende des Tierschutzvereins Stark für Tiere, stellte diese fest: „Schafe können zwar Hitze ab, aber bei den Temperaturen der vergangenen Tage brauchen sie schon sowohl frisches Wasser als auch Schatten. Und trotzdem hecheln sie wie verrückt.“ Sie berichtete vom Team Friesland des Vereins, welches sich gerade für die Deichschafe engagiere, „denn da ist genau das das Problem: Die Tiere haben keinen Schatten“. Und auch Schafe könnten an einem Hitzeschlag sterben.

Von Christina Rudert