Weyhausen

Am Samstagnachmittag gegen 13.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall bei Weyhausen. Ein Autofahrer war auf der K 107 von der Bundesstraße 188 aus kommend in Richtung Warmenau unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam er auf der regennassen Fahrbahn mit seinem Wagen ins Schleudern, das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Es blieb auf dem Dach in einem Acker liegen. Glücklicherweise wurde der Autofahrer dabei nicht verletzt. Die Polizei nahm vor Ort einen Drogentest vor, der positiv ausfiel, sodass dem Fahrer anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Das Auto musste abgeschleppt werden.

