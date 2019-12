15 000 junge Stieleichen für das Klima gepflanzt

Weyhausen

Im Kompensationsflächenpool „Barnbruch-Stellfelde“ zwischen K 114 und Allerkanal pflanzten die Niedersächsischen Landesforsten in den vergangenen Wochen auf rund zehn Hektar 15 000 junge Eichen. „Die Pflanzung der Stieleichen dient der Entwicklung des bisherigen Kiefernreinbestandes hin zu einem klimastabilen naturnahen Eichenmischwald“, so Revierleiter Michael Cordes.

Stützgefüge belassen

In den vorherigen Arbeitsschritten war der Kiefernreinbestand stark aufgelichtet und lediglich bis zu 70 Bäume pro Hektar als sogenanntes Stützgefüge belassen worden. Mit der Pflanzung der Eichengroßpflanzen in einem „weiten und wilden“ Verband ist nun der Startschuss für die Entwicklung eines naturnahen, lichten Eichenmischwaldes in dem Kompensationsflächenpool gefallen. „Die vorhandenen kleinen Kiefern, Birken und Ebereschen, die sich von allein angesamt hatten, werden als Mischbaumarten übernommen“, berichtet Cordes weiter.

Händische Pflanzung

Bei den Anpflanungen habe man absichtlich Eichengroßpflanzen gewählt, „da wir uns auf diese Weise ein aufwendiges Einzäunen der großen Fläche gegen den Wildverbiss ersparen konnten“. Die Stieleichen seien dabei händisch ohne Befahrung der Pflanzfläche und somit „äußerst bodenschonend“ gepflanzt worden.

Weiter im September

Holger Orthmann, Projektkoordinator vom Niedersächsischen Forstamt Wolfenbüttel, beschreibt den aktuellen Arbeitsfortschritt im Kompensationsflächenpool wie folgt: „Mit der Fertigstellung der Eichenpflanzung sind wir für dieses Jahr voll im Plan. Nach Ermittlung der Wasserstände in der kommenden Woche schließen wir die Arbeiten im Kompensationsflächenpool Barnbruch-Stellfelde für 2019 ab. Im kommenden Jahr werden wir ab September dann mit dem Verschließen des alten Grabensystems und der damit verbunden Wiedervernässung der Fläche weitermachen.“

