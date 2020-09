Weyhausen

Zur Finanzierung bei der Samtgemeinde angemeldet werden sollen Sanierungs-Maßnahmen auf dem Friedhof. Wie Reinhard Wessel (WBG) – Vorsitzender des Weyhäuser Bauausschusses – erklärte, soll der zurzeit provisorische barrierefreie Zugang zur Kapelle – eine Metallrampe plus Handlauf – durch eine dauerhafte Lösung ersetzt werden. Außerdem müssten an den Hauptwegen beider Friedhofsteile (Süd und Nord) weg sackendes Pflaster und kippende Randsteine erneuert werden.

Mit dem Bebauungsplan Klanze-Nord für die Ausweisung eines weiteren Baugebiets taten sich einige Mitglieder des Bauausschusses der Gemeinde Weyhausen schwer. Die Gründe dafür fasst Wessel (WBG) zusammen: „Wir tun uns ein bisschen schwer damit, weil beim ersten Mal bei der Klanze-Ost viel schief gelaufen ist.“ Das parteilose Ausschussmitglied Martin Eisbrenner stimmte gegen die Auslegung: „Das geht mir zu schnell.“ Aber auch Karin Meyer (WGW) war der Meinung, die Gemeinde solle „ein bisschen langsamer agieren und erstmal ein Gebiet zu Ende bringen“.

„B-Plan ganz sicher weiter erörtern“

Bürgermeisterin Gaby Klose erklärte, dass man wegen Corona bei der Klanze-Nord bereits „ein Jahr im Verzug“ sei. Sie betonte aber auch, dass es nach der Auslegung noch genügend Möglichkeiten geben werde, inhaltliche Festlegungen wie Geschoss- oder Traufhöhen zu treffen. Bei der jetzigen Fassung handele es sich lediglich um einen „Entwurf“ für Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange: „Wir werden den B-Plan ganz sicher weiter erörtern.“ Die Auslegung wurde daraufhin mehrheitlich beschlossen.

Zum Beschluss empfohlen wurde auch ein Antrag auf „Änderung der Nutzungsart“ im B-Plan Mühlenkamp am Lustigen Strumpf. Ursprünglich war dort die Erweiterung eines Hotels geplant. Nun, und als Folge der Errichtung des B&B-Hotels nördlich der Wolfsburger Straße in der Klanze-Ost, soll dort nach Angaben von Wessel Wohnbebauung entstehen – er bezeichnete den Antrag allerdings als „eigenartig“.

Künftig mäht der Bauhof am Silbersee

Einstimmig befürwortet wurde vom Gremium auch die Anschaffung eines Großflächenmäher durch die Gemeinde. Die Verwaltung wird nun Angebote einholen. Eingesetzt werden soll das Gerät zur Pflege der Sportanlagen des SC. Dessen vor zehn Jahren angeschaffter Mäher sei nicht mehr zu reparieren. Den Fußballrasen mähen sollen am Silbersee künftig die Mitarbeiter des Bauhofs. Im Gegenzug soll der Platzwart fortan die Reinigung des Parkplatzes am Sportheim übernehmen sowie die Pflege der Grünanlagen. Zum Schutz vor Diebstahl soll der neue Mäher im Bauhof stehen.

Sichtkontrollen an Bäumen

Klose teilte ferner mit, dass Sichtkontrollen an Bäumen im Ort gezeigt hätten, dass diverse Pflegemaßnahmen – Totholz entfernen, Rückschnitt – ausgeführt werden müssten. „Einige Arbeiten können von den Mitarbeitern des Bauhofs erledigt werden, an manchen Stellen braucht man eine Hebebühne oder einen Baumkletterer.“ Der Fall sei dies am Parkplatz Kirchweg sowie am Vereinsheim der Angler, an der Aller in der Brückenstraße und an der Itschenaller, am Ehrenmal Fallersleber Straße sowie an der Aller-Furt bei Bäthge.

