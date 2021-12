Weyhausen

„Ein leidiges Thema ist durch“, so kommentiert Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff die mehrheitliche Verabschiedung des Flächennutzungsplans zum Baugebiet Klanze-Nord durch den Rat, die Voraussetzung war für den Bau der „Gratis-Kita“ am Mühlenweg durch die Erschließungsgesellschaft. Nach Ehrhoffs Worten folgte der Entscheidung am Donnerstag Abend bereits am Freitag Vormittag die Unterzeichnung des städtebaulichen Vertrags.

Der regelt unter anderem, dass der vom Investor zu zahlende Infrastrukturbeitrag in Höhe von 570 000 Euro in die Finanzierung der Kita fließt, für die insgesamt Erstellungskosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro veranschlagt werden. Der für eine Einrichtung dieser Größe vergleichsweise niedrige Preis sei dem Umstand geschuldet, dass eine Modulbauweise zum Einsatz komme. Dies ermögliche ebenfalls, dass die Vier-Gruppen-Kita mit 92 Plätzen schon Mitte Juli betriebsbereit sein werde.

Rat entscheidet im Februar über den Träger der Kita

Im Februar werde der Rat über die Trägerschaft für die Kita entscheiden. Nachdem die Diakonie ihre Bewerbung zurückgezogen habe, wird entweder das DRK Träger oder der VfB Fallersleben. 54 Monate, also viereinhalb Jahre, werde die Kita der Kommune kostenfrei zur Verfügung stehen. Danach wird die Interimskita – inklusive Bodenplatte – wieder zurückgebaut. Die Module könnten dann von der Samtgemeinde für den Restwert von 750 000 Euro gekauft und an anderer Stelle wieder aufgebaut als Kita genutzt werden.

Wie es mit der geplanten Interimskita für Boldecker-Land-Kinder in Dannenbüttel weiter geht, war ebenfalls Thema bei der Ratssitzung. In der ehemaligen Awo-Kita könnten laut Ehrhoff elf Krippen- und sieben Kindergartenkinder in einer Mischgruppe betreut werden. Bislang hätten die Eltern von neun Kindern Interesse bekundet. Allerdings seien, obwohl die Samtgemeinde bereits 25 000 Euro in den Umbau investiert hätte, sei noch offen, ob das Vorhaben umgesetzt werde: „Es muss noch Vieles geklärt werden.“ Und zwar bis zur Ratssitzung im Februar, denn dann will das Gremium auch entscheiden, ob das Angebot eingerichtet werden soll oder nicht.

Blumen und silberne Ehrennadel für Gunther Lemke

Stellvertretender Gemeindebrandmeister: Dennis Ehrhoff überreichte Georg-Uwe Vernunft die Ernennungsurkunde. Quelle: Anne-Kathrin Schulze

Ferner erfolgte im Rat am Donnerstag die Ernennung von Georg-Uwe Vernunft zum stellvertretenden Gemeindebrandmeister. Er folgt auf Christian Gerche, der aus diesem Ehrenamt verabschiedet wurde. Ordnungsamtsleiter Frank Oltersdorf wurde zum allgemeinen Vertreters des Samtgemeindebürgermeisters bestimmt und Ratsherr Gunther Lemke bekam Blumen und die silberne Ehrennadel des Städte- und Gemeindebundes überreicht für 20 Jahre Ratsarbeit.

Keine Kleiderkammer im alten Spritzenhaus

Beschlossen wurde nachträglich die Übertragung des Grundstücks an die Samtgemeinde, auf dem das neue Feuerwehrhaus in Bokensdorf steht. Im Gegenzug wird der Gemeinde das alte Spritzenhaus für ihre Zwecke zur Verfügung gestellt. Pläne, wonach die Samtgemeinde dort eine Kleiderkammer für die Gemeindewehr unterbringen wollte, seien vom Tisch.

Keine I-Pads mehr für die Ratsmitglieder

Beschlossen wurde auch, dass den Mitgliedern des vorigen Rates die ihnen seinerzeit zur Verfügung gestellten I-Pads (für kleines Geld) zum Kauf angeboten werden. Andernfalls müssen die Tablets zurückgegeben werden, um sie einem karitativen Zweck zuzuführen. Künftig werden keine Geräte mehr zur Verfügung gestellt, so Ehrhoff. Stattdessen erhalten alle Ratsmitglieder eine monatliche Pauschale von zehn Euro „für digitale Ratsarbeit“.

Von Jörg Rohlfs