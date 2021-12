Weyhausen

Wenn am Donnerstag der Bauausschuss der Samtgemeinde Boldecker Land die Flächennutzungsplanänderung empfiehlt und der Rat sie nächste Woche beschließt, ist formal der Weg frei für das geplante Baugebiet Weyhausen-Nord. Die BUND-Kreisgruppe Gifhorn wendet nun öffentlich ein, dass aufgrund von gravierenden Form- und „naturschutzfachlichen Fehlern“ die gesamte Bauleitplanung nicht genehmigungsfähig sei. Kommune und Bauträger widersprechen und kritisieren die Vorgehensweise des BUND.

Die Kreisgruppe, namentlich ihr Vorsitzender Manfred Michel, moniert unter anderem, dass der BUND nicht am Genehmigungsverfahren zum Bebauungsplan beteiligt worden sei. Weyhausens Bürgermeisterin Gaby Klose erklärt dagegen auf AZ/WAZ-Anfrage, dass „fristgerecht keine Stellungnahme vom BUND“ eingegangen sei und gerade geprüft werde, ob überhaupt ein rechtlicher Anspruch bestanden habe. Sie hoffe, dass diese Prüfung des Rechtsanspruchs auf Beteiligung der Kreisgruppe „keine Auswirkungen“ auf die weitere Entwicklung des Baugebiets haben wird.

„Alle rechtlichen Verfahrensschritte eingehalten“

Momentan sei man der Überzeugung, dass über den Dachverband der Naturschutzverbände (Konu) auch der BUND beteiligt gewesen sei. Bestätigt werde die Sichtweise der Kommune, wonach „alle rechtlichen Verfahrensschritte eingehalten wurden“, unter anderem von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Formal sei die Kreisgruppe, da sie kein eingetragener Verein sei, auch keine „Trägerin öffentlicher Belange“. Und nur diese könnten an einer Bauleitplanung beteiligt werden, so Klose.

Dessen ungeachtet meint Michel, die vorgesehenen Maßnahmen seien nicht ausreichend, es müsse mehr getan werden, um die in dem Bereich vorkommenden Amphibienarten – von Erd- und Knoblauchkröte bis Moorfrosch und Kammmolch – zu schützen. Der Laubfrosch sei sogar gar nicht erfasst worden.

Mehr tun: Der Laubfrosch wurde nicht erfasst. Quelle: Jan Schwarz

Wanderkorridore, Querungshilfe und viele Neugewässer

Es müssten noch mehr Wanderkorridore und Querungshilfen an Straßen eingerichtet und „viele Neugewässer als Trittsteinbiotope zu angrenzenden Landschaftsräumen“ geschaffen werden. „Grundsätzlich ist ein Bebauungsplan, der wie in diesem Fall nur unter Verletzung artenschutzrechtlicher Vorschriften vollzogen werden kann, unzulässig“, so Michel, der „zeitlich vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen“ verlangt, „um dieses Problem zu umgehen“.

Und es sei ein „Gesamtkonzept erforderlich“ unter Einbeziehung der Gemeinde Tappenbeck, der Firma Bertrandt, des Landvolks und wegen des A39-Weiterbaus der Straßenbauverwaltung. Michel untermauert die Forderungen des BUND mit dem Hinweis auf eine „moralische Verpflichtung“, das weltweite, ungebremste Artensterben aufzuhalten.

„Könnten alles ignorieren, tun es aber nicht“

„Eigentlich könnten wir das alles ignorieren“, kommentiert Klose die aktuelle Intervention der Kreisgruppe. „Aber wir tun es nicht.“ Auch Lars Ternien vom Erschließungsträger, der betont, dass im Falle von Weyhausen-Nord bereits jetzt „mehr als üblich für den Amphibienschutz“ getan wurde und noch geplant sei, signalisiert Bereitschaft, sich weiter „mit dem BUND dialogbasiert zu unterhalten“ und „gegebenenfalls auf Anregungen einzugehen“.

Dies sei Michel bereits kommuniziert worden, bevor dieser in der Angelegenheit nachträglich nun die Öffentlichkeit gesucht habe: „Eine Neuplanung der baulichen Maßnahmen zum Amphibienschutz oder zeitliche Verzögerungen in der Umsetzung sind allerdings ausgeschlossen“, erklärt Ternien und stellt klar: „Sobald wir feststellen, dass nach dieser ,Handreichung’ unsererseits der BUND – wieder – über das Ziel hinaus schießt, brechen wir den Dialog ab und setzen unsere Planungen um“.

Von Jörg Rohlfs