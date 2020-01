Weyhausen

Ein gutes Vorbild: Die neunjährige Paula fand am Donnerstag im Nahbereich des Dorfgemeinschaftshauses in Weyhausen einen Zehn-Euro-Schein. Sie zögerte nicht und brachte den Schein unverzüglich zur Polizeistation in Weyhausen und übergab ihn hier den Beamten. Zehn-Euro-Schein wird durch die Polizei an das Fundamt der Samtgemeinde Boldecker Land weiterleiten. Für die ehrliche Finderin gab es ein großes Lob von den Beamten der Polizeistation Weyhausen.

Von OTS