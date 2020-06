Weyhausen

Maschgartenstraße, die Straßenausbaubeitragssatzung, der Kauf des Schützenplatzes: Der Gemeinderat in Weyhausen hatte am Montag mehr als ein Dutzend Punkte auf der Tagesordnung. Bei einigen davon ging es auch um größere Geldbeträge.

So wie bei der geplanten Sanierung der Fallersleber Straße. Der Kurvenbereich kurz hinter der Ortseinfahrt soll saniert werden – nach aktuellem Ratsbeschluss aber erst 2021. „Bisher haben wir die Löcher in Eigenregie repariert. Das wird dieses Jahr noch einmal vom Bauhof so gemacht. Wegen der Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie wollen wir erst die Entwicklung und die Beratungen für den Haushalt 2021 abwarten“, erklärte Bürgermeisterin Gaby Klose. Denn immerhin gehe es um rund 70 000 Euro.

Anzeige

30 000 Euro für eine neue Heizung

Auch bei einem möglichen Kauf des 5200 Quadratmeter großen Schützenplatzes schaut die Gemeinde auf das Geld. Laut Klose hat die Gemeinde dem Realverband als Eigentümer 2016 bereits ein Angebot über 21 000 Euro vorgelegt – der Realverband wolle aber angesichts eines neuen Gutachtens 63 000 Euro. „Dabei lässt sich auf der Fläche nach unserer Ansicht nichts machen, da sie in einem Naturschutz- und Überschwemmungsgebiet liegt. Diese Einschränkung findet sich aber nicht in dem Gutachten.“ Der Rat beschloss, dem Realverband erneut das alte Angebot vorzulegen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Rund 30 000 Euro Kosten kommen auf die Gemeinde zu, weil die Heizung der Kita am Dorfgemeinschaftshaus erneuert werden muss. Die ist laut Klose rund 25 Jahre alt. „Wir haben neun Firmen angeschrieben, vier haben sich das vor Ort angesehen. Dann haben wir zwei Angebote bekommen.“ Am DGH wird es künftig übrigens WLAN geben – allerdings nur für Mieter. „Das wird kein öffentlicher Hot-Spot“, betonte die Bürgermeisterin. Die Nutzung werde über die Gebührenordnung des DGH geregelt. Kosten soll die Einrichtung rund 1400 Euro.

Der Rat sprach sich außerdem für eine Verlängerung der „unechten Einbahnstraßenregelung“ an der Maschgartenstraße aus. Mit der Regelung soll der Durchgangsverkehr unterbunden werden. Doch die Testphase von drei Monaten, wie bisher geplant, reicht der Gemeinde nicht aus. „ Volkswagen arbeitet noch nicht wieder in vollem Umfang, und die Testphase geht bis in die Sommerferien. da bekommen wir keine verlässlichen Daten“, so Klose. Daher soll die Regelung um drei Monate verlängert werden.

Blühstreifen angelegt

Die Straßenausbaubeitragssatzung behält die Gemeinde bei – zumindest vorerst. „Die wurde ohnehin noch nie angewendet“, so Klose. Dennoch wolle man sie mit Blick auf eine ausstehende Entscheidung auf Landesebene noch nicht abschaffen. Bisher hatte der Rat sie stets außer Kraft gesetzt, wenn sie hätte greifen können, das soll so beibehalten werden – wenn die Finanzen der Gemeinde es zulassen.

Im Kirchweg und im Lustigen Strumpf wurden von den Bauhofmitarbeitern insektenfreundliche Blühstreifen angelegt. Das Saatgut wurde von der Jägerschaft Weyhausen und dem ortsansässigen Mühlenhof gespendet. Für den Blühstreifen im Kirchweg wurde von den Bauhofmitarbeitern in den Wintermonaten ein Insektenhotel gebaut. „Wir machen da einiges“, so Klose. Daher lehnte der Rat auch einen Antrag eines Bürgers ab, einen Grünstreifen am Eichenweg zu kaufen, um dort einen Blühstreifen anzulegen – das will die Gemeinde selbst übernehmen.

Von Thorsten Behrens