Weyhausen/Brome

„Musik kommt in den Kitas zu kurz“, meint der Komponist, Musiker und ehemalige Rektor der Grundschule Osloß, der vor zwei Jahren deshalb die „ Werkstatt für elementare Musikpädagogik“ (WEMP) gründete: Mittels Musik soll die Sprachförderung begünstigt werden. Einrichtungen aus der Samtgemeinde Brome und Boldecker Land beteiligen sich. Jüngst stand Instrumentenbau an – und Kemmling schrieb ein „ Händewaschlied“ für die Kleinsten in Coronazeiten.

Die Fortbildungen der Erzieherinnen finden im Rahmen monatlicher Treffen (in Nicht-Corona-Zeiten) mit Teilnehmern aus mehreren Kitas oder als Studientage in einer Einrichtung statt und widmen sich vier „Modulen“: Rhythmus und Bewegung, Instrumentenbau, Rhythmus und Bewegung plus Instrumente und eine Zusammenfassung samt Überleitung zu darstellendem Spiel. Bei Instrumentenbau-Treffen entstanden bereits Holzblock-Trommeln und Klanghölzer. Und im Werkraum der Grundschule in Brome 14 kleine und große Cajons – Sitzkisten mit Schlagzeug/Trommel-Funktion – für Kinder und Erwachsene.

Anzeige

Feintuning in der Werkstatt

Einige davon stehen noch in der Holzwerkstatt des WEMP-Machers fürs Feintuning. Ebenso wie sieben Ukulelen. Ursprünglich habe man „irgendein viersaitiges Instrument“ komplett selbst anfertigen wollen. Aber dann entdeckte Kemmling ein im Preis-Leistungs-Qualitäts-Verhältnis unschlagbares Bausatz-Angebot bei einem großen Musikhaus – die die Mitarbeiterinnen der Krippe Weyhausen im Werkraum der Mühlenbergschule sodann zusammensetzten und teils bunt bemalten. „Ich werde jetzt noch die Stege anbringen und die Saiten aufziehen.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Mit dem Modul „Instrumentenbau“ verfolgt Kemmling das Ziel, „die Tonerzeugung, den Klang spürbar zu machen“ für die Beteiligten, die durch die eigene Hände Arbeit „einen anderen Bezug“ dazu bekämen und erführen, dass „Töne nicht im DIN-Format“ daher kommen. Dieses und jenes andere mehr werden die Erzieherinnen sodann im Alltag als Multiplikatoren in den Krippen und Kindergärten an die Kinder weiter geben. Und wenn weitere Corona-Regel-Lockerungen eintreten, werden die Krippen-Frauen Ukulelen-Unterricht bekommen.

Hygienisches Prozedere mit Spaß

Bis dahin und überhaupt soll das „ Händewaschlied“ in den Kitas helfen, den Kindern dieses hygienische Prozedere näher zu bringen: „Mit Spaß“, wie Kemmling betont, der das rund 90 Sekunden lange Lied, dessen eingängiger Text in der Rohfassung des Liedes als Sprechgesang konzipiert ist – aber „sicher auch ganz andere Gestaltungsideen verträgt“ – auf Anregung der Bromer Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann verfertigte. Zu Text und Noten-Arrangement liefert der Pädagoge eine Art Gebrauchsanweisung samt Konnotationen zu positiven Nebeneffekten bei der eingangs erwähnten Zielrichtung von WEMP, der Sprachförderung.

Bromer Kitas hätten das „ Händewaschlied“ in Papierform, eingerollt und mit Schleife verschlossen, auch schon an die Eltern weiter gegeben, auf das auch zuhause Hygiene leichter fiele „ohne erhobenen Zeigefinger“ – oder einfach die Eltern mit ihren Kindern mal wieder gemeinsam singen, „locker werden und Spaß haben“.

Von Jörg Rohlfs