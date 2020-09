Weyhausen

Um den Allerkanal ökologisch aufzuwerten, hat der Aller-Ohre-Verband im Bereich Weyhausen auf 150 Meter Strecke jetzt Kiesbänke angelegt. Die Kosten übernimmt die Gemeinde, die damit eine Ersatzmaßnahme schafft für die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens an der Klanze.

Wie Verbands-Geschäftsführerin Silke Westphalen erläutert, sei in 2020 und den vorherigen, ebenfalls viel zu trockenen Jahren aufgrund der geringen Abflussmenge aus der Aller der Allerkanal teilweise trocken gefallen: „Und auch sonst waren die Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten sehr gering.“ Für ein Fließgewässer und seine Bewohner stelle dieser Zustand ein „ökologisches Extremereignis dar, das sich möglichst nicht wiederholen sollte“.

Funktion beim Hochwasserschutz bleibt erhalten

Deshalb habe man „Maßnahmenvorschläge“ erarbeitet, durch die der Allerkanal, der trotz seines schnurgeraden Verlaufs „großes ökologisches Potenzial besitzt“, in Zukunft auch bei geringem Zufluss ausreichende Tiefen und Geschwindigkeiten aufweisen könne: „Auf der anderen Seite aber auch im Falle eines Hochwassers weiterhin in der Lage ist, die Aller ausreichend zu entlasten“, so Westphalen.

In einem ersten Umgestaltungs-Abschnitt westlich des Kanal-Wehrs am Weyhäuser Weg wurden auf drei Unterabschnitten mit einer Gesamtlänge von 150 Metern mit einem Bagger rund 400 Tonnen Kies unterschiedlicher Körnung ins Kanalbett eingebracht. Es wurde dabei darauf geachtet, dass eine mäandernde Mittelrinne entstand sowie möglichst „unordentliche“ Seitenbereiche mit zahlreichen Vertiefungen, die bei mittlerem Wasserstand als „Kinderstuben für Fische“ dienen können.

Der Aller-Ohre-Verband hat mit Unterstützung der Gemeinde Weyhausen im Allerkanal Kiesbänke angelegt.

„Neben der positiven Wirkung auf die Gewässerhydraulik bietet der Kies als zusätzliches Substrat neuen Lebensraum für Wasserinsekten und unterstützt das Überleben der Uferbäume in Trockenzeiten“, erläutert Westphalen weitere Effekte der 13 000 Euro teuren Maßnahme, die innerhalb von zwei Tagen umgesetzt wurde. „Und wir freuen uns, dass die Ersatzmaßnahme für die Erweiterung des Rückhaltebeckens direkt vor unserer Haustür erfolgt“, betont Weyhausens Bürgermeisterin Gaby Klose, die andere Gemeinden ermuntert, ihre Ausgleichsmaßnahmen ebenfalls für die ökologische Aufwertung des Allerkanals in seinem weiteren Verlauf einzusetzen.

Von Jörg Rohlfs