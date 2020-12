Weyhausen: Gleich zwei Angebote für den Glasfaserausbau

Weyhausen

Der Gemeinde Weyhausen liegen zwei Angebote für den Ausbau des Glasfasernetzes vor. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss empfahl am Mittwoch, jenes der Deutschen Glasfaser anzunehmen. Zudem wird die Probephase für die Umwandlung der Maschgartenstraße in eine unechte Einbahnstraße verlängert.

Die Deutsche Glasfaser und die Net Services GmbH wollen in Weyhausen das Glasfasernetz ausbauen. Beide Firmen sind bereits im Landkreis Gifhorn tätig: Die Deutsche Glasfaser übernimmt im Papenteich den Breitbandausbau, die Net Services GmbH baut unter dem Markennamen Giffinet in Kooperation mit dem Landkreis das schnelle Internet in den sogenannten Weißen Flecken und demnächst auch in vielen Schwarzen Flecken aus.

Jeder Bürger muss selbst entscheiden, ob er einen Glasfaseranschluss haben will

Laut Bürgermeisterin Gaby Klose könnte die Deutsche Glasfaser schon 2021 mit dem Ausbau anfangen und benötigt eine Anschlussquote von 40 Prozent, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Net Services hingegen würde erst 2022 anfangen und benötigt eine 60-Prozent-Quote. Angesichts dieser Grundlagen empfahl der Ausschuss, das Angebot der Deutschen Glasfaser anzunehmen. Aber: „Wir können nur den Weg ebnen. Entscheiden muss jeder Bürger selbst“, sagt die Bürgermeisterin.

Die Maschgartenstraße bleibt zumindest noch bis Ende Mai 2021 eine unechte Einbahnstraße. Da wegen Corona insgesamt weniger Autos durch Weyhausen fahren, hat sich die Gemeinde dazu entschlossen, die Probephase noch einmal zu verlängern. Im Frühjahr sollen dann auch die Anwohner dazu befragt werden, was sie von der Maßnahme halten und ob sie mit einer Dauerlösung einverstanden wären. Schon jetzt ist allerdings klar, dass ein Blick allein auf die Maschgartenstraße nicht genügt. Denn in den Bereichen nördlich der Straße und vor der Krippe hat der Verkehr seit Ende Mai zugenommen. „Und obwohl dort die Rechts-vor-Links-Regel gilt, fahren einige zu schnell“, berichtet Gaby Klose.

Weyhausen: Die Maschgartenstraße bleibt mindestens bis Ende Mai 2021 eine unechte Einbahnstraße. Quelle: Christian Albroscheit Archiv

Die Apotheke will ins Gewerbegebiet Klanze ziehen

Die Weyhäuser Apotheke will sich laut Bürgermeisterin vergrößern und modernisieren – und deshalb umziehen. Dafür ist ein 0,58 Hektar großes Grundstück in der Klanze hinter Lidl vorgesehen. Der Ausschuss stimmte für die notwendige Änderung des Bebauungsplans. Erledigt haben sich demnach hingegen die Pläne für eine Parkpalette in diesem Bereich. Diese standen in Zusammenhang mit einem Büroprojekt an der B 188. „Das ist aber mittlerweile hinfällig“, berichtet Klose.

Schließlich ging es um den Antrag eines Anliegers, der am Regenrückhaltebecken hinter dem Dorfgemeinschaftshaus einen Laufsteg für seine Enten bauen wollte. „Bei dem Becken handelt es sich um eine technische Anlage. Da können wir keinen Laufsteg als Attraktion für Enten erlauben“, sagt Klose. Zwei kleine Öffnungen in der Umzäunung habe die Gemeinde schon zugestanden. „Aber mehr geht nicht“, so die Bürgermeisterin.

