Die Gemeinde überlässt der Samtgemeinde Boldecker Land ein Grundstück neben der bestehenden Krippe am Silbersee. Das beschloss der Rat einstimmig bei seiner Sitzung am Montag Abend. Auf dem Gelände will die Kommune weitere Krippenplätze schaffen.

Dies soll nach Auskunft von Bürgermeisterin Gaby Klose in Modulbauweise und „hoffentlich schon im kommenden Jahr“ erfolgen. Die Gemeinde habe in den vergangenen Jahren im Zuge der Diskussion um fehlende Betreuungsplätze im Boldecker Land besagtes Grundstück „immer wieder in den Ring geworfen“, aber erst jetzt werde seitens der Samtgemeinde auf das Angebot eingegangen. Das Areal werde kostenlos übertragen. Bei einer Einstellung der Nutzung als Krippen-Standort geht die Fläche zurück in den Besitz der Gemeinde.

Unechte Einbahnstraße wird Dauerlösung

„Dauerlösung“: Die Maschgartenstraße bleibt unechte Einbahnstraße. Quelle: Christian Albroscheit Archiv

Beschlossen wurde vom Rat ferner, die befristete, seit anderthalb Jahren geltende Ausweisung der Maschgartenstraße als unechte Einbahnstraße zu beenden – und beim Landkreis eben dieses als „Dauerlösung“ zu beantragen. Eingeführt wurde die Regelung, um Autofahrer auf der K28 (Bokensdorfer Straße) daran zu hindern, die Ampel an der Gifhorner Straße über die Maschgartenstraße zu umfahren.

Zunächst bis März beibehalten wird die Regelung, dass das DGH Weyhausen – wegen Corona – „grundsätzlich nicht vermietet“ wird, aber für Sitzungen von Gemeinde und Samtgemeinde zur Verfügung steht, wie Klose mitteilt. Andererseits terminierte der Rat gemeindliche Veranstaltungen: So soll beispielsweise im März der Hobby- und Kunstmarkt und im April der Umwelttag sowie ein Frühlings-Senioren-Café stattfinden, „wenn Corona es zulässt“.

Machbarkeitsstudie zum Hochwasserschutz

In Auftrag gegeben werden soll eine „Machbarkeitsstudie zum Hochwasserschutz“ für die Gemeinde – zu unterscheiden von dem gleichfalls angestrebten Konzept zur Minderung der Folgen von Starkregenereignissen – die neben dem Allerkanal vor allem die Aller und das Allerwehr bei Weyhausen in den Fokus nehmen wird.

Erschließung über den Mühlenweg

Und schließlich stimmten die Ratsdamen und -herren für eine Änderung des Bebauungsplans Klanze-Ost. Die besagt, dass zwei (neu) geplante Mehrfamilienhäuser direkt über den Mühlenweg erschlossen werden und nicht – wie bisher für ehemals dort geplante Einfamilienhäuser – über die Spielstraße Wiesenpieperring.

