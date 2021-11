Weyhausen

Gaby Klose (WBG) bleibt Bürgermeisterin: In seiner konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus bestätigte der neue Gemeinderat die bisherige Amtsinhaberin mehrheitlich für eine dritte Amtsperiode in geheimer Wahl. Diese war von der dreiköpfigen CDU-FDP-Fraktion beantragt worden.

Der Wahl voraus ging die Verpflichtung der 13 Mitglieder des Rates, die von dessen Ältesten, Hans-Friedrich Politz (FDP), geleitet wurde. Entschuldigt fehlte bei der Sitzung Jan Schwarz (SPD). Verabschiedet wurden die ehemaligen Ratsmitglieder Karin Meier-Dehmel und Reiner Radzuweit – mit Urkunde, Blumenstrauß sowie Baumpflanzungen im Auftrag der Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern (inklusive Geo-Koordinaten): „Das ist mal was anderes als eine Flasche Wein“, so Klose, die überdies „mehr Nachhaltigkeit“ für die künftige Ratsarbeit ankündigte.

Klose war die einzige Kandidatin

Zur Galerie Bei der ersten Sitzung des neuen Rates wurde Gaby Klose zur Bürgermeisterin gewählt.

Klose dankte den Ex-Ratsmitgliedern (in Abwesenheit auch Detlef Lemke und Hilka Auffahrt) fürs Engagement – „es waren wunderschöne Jahre“ – und erklärte, sie hätte „am liebsten den Rat behalten, wie er war“. Bei der anschließenden Bürgermeister-Wahl war Klose die einzige Kandidatin. Martin Eisbrenner (WGW) und Sebastian Schien (SPD) fungierten als Wahlhelfer, ausgerüstet mit einem roten Schuhkarton als mobile Wahlurne. Die Auszählung der Stimmzettel ergab zehn Ja-Stimmen, eine Enthaltung und eine Nein-Stimme.

Klose bedankte sich für das entgegen gebrachte Vertrauen: „Die letzten zehn Jahre haben gezeigt, dass der Rat sehr gut zusammengearbeitet hat. Ich hoffe, dass es so weiter geht.“ Nach dem Ende der Sitzung lud die Wiedergewählte den Rat und die gut 20 Zuhörer zu einem „Bürgermeisterbier“ ein, das von Sohn Daniel und dessen Freundin Lissi an der Theke kredenzt wurde. Einen besonderen Dank richtete die Bürgermeisterin an Sabine Suczinski, „die gute Seele der Gemeindeverwaltung, ohne die ich die anstehenden Aufgaben nicht hätte abarbeiten können“.

Jacobs bleibt allgemeiner Verwaltungsvertreter

Im weiteren Verlauf der Sitzung fand die Bildung des Verwaltungsausschusses statt. Dieser besteht neben Klose aus Alfred Senft (SPD) und Peter Jacobs (WBG). Letztere wurden – auf Antrag von Christel Charlotte Volk (CDU) ebenfalls in geheimer Wahl – zu Vertretern der Bürgermeisterin bestimmt: beide bei neun Ja- und zwei Neinstimmen sowie einer Enthaltung. Jacobs bleibt wie bisher Kloses allgemeiner Verwaltungsvertreter. Gebildet wurden gemäß Sitzverteilung auch die Ausschüsse, die Vorsitzenden benannt: Den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss leitet künftig Reinhard Wessen (WBG), den Kulturausschuss Jan Schwarz, den Haushalts- und Finanzausschuss Dr. Marcus Kamp (WBG) und den Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales Christel Volk.

Von Jörg Rohlfs