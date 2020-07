Weyhausen

In der Klanze in Weyhausen tut sich was: Der Bebauungsplan Klanze-Neufassung für den I. Abschnitt liegt zurzeit für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im Samtgemeinderathaus in Weyhausen zur Einsicht aus, auch auf der Homepage der Samtgemeinde sind die Unterlagen einsehbar. Hinter der geplanten Änderung des Bebauungsplans steckt der Bau eines Bürogebäudes – dort will sich eine Apotheke in Nachbarschaft zur Seniorenwohnanlage ansiedeln – und eines Parkdecks mit 425 Stellplätzen für die Mitarbeiter aus dem Bürogebäude.

In der Bebauungsplan-Änderung ist geklärt, dass sich weder Lagerhäuser noch Lagerplätze und auch keine Busunternehmen oder Transport- und Speditionsunternehmen dort ansiedeln dürfen, auch wenn das bislang für den Einzelhandel festgesetzte Sondergebiet in ein Gewerbegebiet umgeändert wird. Das Ziel dieser Auflage ist es, eine weitere Belastung der Knotenpunkte mit der Bundesstraße 188 durch verkehrsintensives Gewerbe zu vermeiden, zumal nach der geplanten Verlängerung der Autobahn 39 die Fläche für diese Unternehmen attraktiv werden könnte. Der Ausschluss von Vergnügungsstätten im Plangebiet folge der Logik, kein Konfliktpotenzial mit dem kürzlich in nächster Nähe ausgewiesenen Wohngebiet zu schaffen.

So schafft Weyhausen neue Arbeitsplätze

Das Planungsbüro Schwerdt weist außerdem in der „Begründung zum Bebauungsplan der Innenentwicklung“, wie das Papier offiziell heißt, darauf hin, dass die Gemeinde Weyhausen mit ihren etwa 2400 Einwohnern damit ihr Arbeitsplatzangebot ebenso wie das Angebot an gewerblichen Stellplätzen stärkt und damit ihrem Auftrag als Grundzentrum innerhalb der Samtgemeinde gerecht wird: Wohnfläche, Arbeitsplätze und Nahversorgungsangebote sind vorzuhalten. „Das Arbeitsplatzangebot und die generierten Einnahmen tragen dazu bei, die Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen sowie die Einrichtungen zur Daseinsfürsorge langfristig zu sichern und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln“, so das Planungsbüro.

Bislang war die betroffene Fläche als Sondergebiet für den Einzelhandel ausgewiesen, wird aber dafür nicht benötigt – in der Bebauungsplanänderung ist sie nun als Gewerbegebiet ausgewiesen. „Negative Auswirkungen sind durch die Planung grundsätzlich nicht zu erwarten, da es sich um die Inanspruchnahme von Flächen innerhalb eines bestehenden Gewerbe- und Nahversorgungsgebietes handelt“, heißt es in den Unterlagen des Planungsbüros, das außerdem positiv wertet, dass die vorliegende Planung dem Entwicklungsvorbild der kurzen Wege entspreche, „da sich angrenzend umfangreich Gewerbebetriebe und Wohngebiete befinden und intensive Pendlerbeziehungen zur östlich angrenzenden Stadt Wolfsburg bestehen“.

Weniger Fläche benötigt als vorher geplant

Zur Sicherstellung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie mit Hinblick auf gewerbliche Interessen ist für die Parkhauspalette ein Schallgutachten erarbeitet worden, um die Lärmverträglichkeit sicherzustellen. Laut Planungsbüro sinkt die bauliche Nutzung des Grundstücks, es wird gemäß des geänderten Bebauungsplans nicht so viel Fläche versiegelt wie ursprünglich genehmigt, „was die Gemeinde unter anderem auch mit Hinblick auf die angespannte Entwässerungssituation als angemessen“ betrachte – bei den Starkregenereignissen der jüngsten Vergangenheit war Weyhausen mehrfach massiv betroffen.

Bis zum 21. August können Privatpersonen ebenso wie Träger öffentlicher Belange ihre Anregungen und Bedenken kund tun.

Von Christina Rudert